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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ситуація у Бахмуті, готовність ЗСУ до постачання і обслуговування літаків: Данілов про теми на Ставці

Олексій Данілов
Фото: УНІАН

Сьогодні відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого обговорили низку важливих для України питань. Серед них – загальна ситуація, оперативна обстановка на Бахмутському напрямку, постачання та обслуговування літаків та інші.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Засідання Ставки верховного головнокомандувача – це важлива річ. Як зазвичай, перше питання – доповідав генерал Залужний відносно загальної ситуації, ситуації, яка відбувається на Бахмуті. Бахмут, те що кажуть росіяни, що вони його повністю взяли, не відповідає дійсності. Невелика частина Бахмуту перебуває під контролем наших Збройних сил, тому я хотів би до всіх звернутися, щоб дуже уважно коментували цю тему, – зазначив він.

Особливу увагу приділили постачанню літаків, зокрема, американських винищувачів F-16. Вони обговорювали готовність ЗСУ прийняти літаки, обслуговувати та використовувати, зазначив секретар РНБО.

– Друге питання, яке було на Ставці, – це літаки. Ви знаєте, що нещодавно президент повернувся з відвідування, там, де було розв’язання авіаційних питань і безпосередньо постачання літаків. На сьогодні йдеться про F-16. Доповідав генерал Олещук відносно підготовки, готовності наших Збройних сил прийняти ці літаки, обслуговувати та використовувати за призначенням, – наголосив він.

Данілов стверджує, що під час Ставки приділили увагу й іншим важливим питанням, які поки розголошувати Україна не може.

– Було ще декілька питань, але я хотів би наголосити, що засідання Ставки відбувається в режимі де-юре, тому подробиці відносно цих питань ми розголошувати не можемо, – стверджує Олексій Данілов.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, ЗСУ, Літаки, Олексій Данілов, РНБО
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