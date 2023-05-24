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Забезпечував харчами Путіна та силовиків РФ: у Черкасах арештували мільйонні активи росіянина

ДБР
Фото: ДБР

Суд арештував корпоративні права та статутний капітал підприємства у Черкасах, співвласник якого продовжував співпрацювати з російськими силовиками.

Як повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, арештований статутний капітал становить 1,98 млн грн, корпоративні права – 9,2 млн грн.

Також суд наклав арешт на нерухомість підприємства вартістю 91 млн грн, загальна площа якої понад 3 тис. кв. м.

– Один зі співвласників підприємства є громадянином РФ та володіє більше ніж 15 російськими підприємствами, що працюють у тимчасово окупованому Криму та здійснюють поставки продуктів та медичних виробів силовим структурам країни-агресора, – йдеться у повідомленні.

Російські підприємства фігуранта поставляли аграрну, молочну продукцію, тютюнові вироби та консерви на російські державні медичні установи, а також установи ФСБ, МВД, управління справами президента РФ тощо.

Також поставки здійснювалися на оздоровчий комплекс управління справами президента РФ, санаторій МВД РФ та у тимчасово окупований Крим.

Кримінальне провадження розслідується за фактом фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території України та пособництва державі-агресору (ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Готується клопотання щодо передання арештованого майна до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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Джерело: ДБР
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