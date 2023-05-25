Чи готові українці мати зброю після війни: Клименко назвав дві умови

Після того як в Україні буде створено відповідні умови для зберігання та тренування, можна буде говорити про готовність українців мати зброю.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю РБК-Україна.

– Якщо українці з часом пройдуть відповідне навчання, так. Передусім це стосується безпечного поводження зі зброєю. Тому що в кожній сім’ї є чоловік, дружина, є діти. І ми маємо бути впевнені, що їхнє життя також у безпеці, – наголосив він.

За його словами, місцем для зберігання такої зброї може бути тир, але точно не дім.

– Тоді ми зможемо говорити про те, що наше суспільство до цього готове, що люди чітко розуміють, що не можна носити зброю в місцях скупчення людей. Носити зброю там, де її можуть викрасти, де вона буде просто небезпечною, – додав Клименко.

Раніше глава МВС Ігор Клименко говорив, що українці після завершення війни мають здати зброю, отриману на початку повномасштабного вторгнення РФ, оскільки це власність держави.

За його словами, робота над законопроєктом про обіг цивільної зброї триває.

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