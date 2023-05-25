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Суспільство
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У КМДА заговорили про підняття тарифів за проїзд у комунальному транспорті

трамвай у Києві
Фото: Unsplash

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА заявили, що не можуть розвивати послуги з перевезень у столиці через збитковість комунальних підприємств-перевізників.

Про це в ефірі телеканалу Київ сказав директор цього департаменту Руслан Кандибор.

– Де ще такий дешевий проїзд, як у Києві? 6,50 грн. Може, вже пора замислитися і депутатському корпусу, і всій громадськості про підняття ціни за проїзд. Я вже буду говорити, що треба. Як нам розвивати цей громадський транспорт, якщо він сьогодні збитковий? Він на 300% дотаційний, – сказав він.

За його словами, для розвитку громадського транспорту треба підіймати тарифи. Кандибор додав, що тоді “зовсім інший буде транспорт”.

Із 16 травня у Києві відновили плату за проїзд у метро та наземному комунальному транспорті. Нагадаємо, у перші дні повномасштабного вторгнення у столиці призупинили роботу наземного транспорту. З часом його поступово відновили, але проїзд був безоплатним.

Після поновлення плати тариф залишався на рівні 8 грн за разову поїздку. Натомість у деяких приватних перевізників тарифи зросли. Детальніше про вартість проїзду у комунальному транспорті Києва ви можете прочитати у нашому матеріалі.

Джерело: Київ 24

Громадський транспорт, Київ, КМДА
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