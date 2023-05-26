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Суспільство
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

МКІП оскаржив поновлення Стасюк на посаді директорки музею Голодомору

музей Голодомору
Фото: Depositphotos

Міністерство культури та інформаційної політики оскаржило рішення суду щодо поновлення Олесі Стасюк на посаді директорки Національного музею Голодомору-геноциду. Про це повідомляє видання Бабель.

Коломийський міський суд Івано-Франківської області 3 квітня 2023 року поновив Стасюк на цій посаді. Водночас, у МКІП вважають її звільнення законним, тому й подали апеляцію.

Стасюк звинувачують у порушенні умов трудового договору.

— У своєму наказі Ткаченко вказує, що Стасюк не виконала умов трудового договору — не просувала авторитет музею на державному та міжнародному рівні. Під час суду МКІП надало докази на підтвердження цього. Але, на думку відомства, суд їх не врахував, — йдеться в повідомленні.

У МКІП нагадали про скандал, що стався восени 2021 року навколо музею Голодомору.

Що відомо про скандал?

Восени 2021 року Національним Музеєм Голодомору було оприлюднено висновки експертиз про 10,5 млн жертв геноциду у 1932-33 роках.

Низка науковців звернулися з відкритим листом, у якому заявили, що музей причетний до фальсифікації – інформація про збільшення жертв не має ґрунтовних та фактологічних досліджень.

У листопаді Інститут історії НАН застеріг від використання цих даних у законодавстві й закликав до створення експертної комісії для подальших наукових досліджень.

Колишня співробітниця музею повідомила про масові звільнення працівників і заявила, що посібник для вчителів із сумнівними даними про 10,5 млн жертв готовий до розповсюдження в українських школах. Видавець книжки Марко Мельник звинуватив музей у підробці видання.

МКІП просило Стасюк дати пояснення щодо ситуації, проте вона не надала відповіді. У відомстві зазначили, що ненадання інформації на вимогу міністерства є неналежним виконанням умов контракту, що стало підставою для її звільнення.

Нині обов’язки директорки виконує кандидат історичних наук Леся Гасиджак. Її призначили в липні 2022 року.

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Джерело: The Бабель
Голодомор, Мінкульт, Музей, Суд
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