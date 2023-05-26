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Валентина Андрейко, журналістка

Захищено: Ворог спалив хати, люди залишилися просто неба: хто і як допомагає Великій Димерці, що була в окупації

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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (26.05.2023)
Захищено: Ворог спалив хати, люди залишилися просто неба: хто і як допомагає Великій Димерці, що була в окупації
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (26.05.2023)
Захищено: Ворог спалив хати, люди залишилися просто неба: хто і як допомагає Великій Димерці, що була в окупації
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (26.05.2023)
Захищено: Ворог спалив хати, люди залишилися просто неба: хто і як допомагає Великій Димерці, що була в окупації
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (26.05.2023)
Захищено: Ворог спалив хати, люди залишилися просто неба: хто і як допомагає Великій Димерці, що була в окупації
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