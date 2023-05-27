Люди чують лише погрози. Федоров розповів про ситуацію із зарплатами на ТОТ Запорізької області

Окупанти на Запоріжжі місяцями не виплачують місцевому населенню заробітні плати, а на усі скарги від людей відповідають погрозами.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Такою ситуація є в селищі Якимівка серед працівників підприємства Райкомунсервіс. Там люди вже третій місяць не бачать зароблених грошей. А на будь-які скарги чують лише погрози від керівництва.

Схожа ситуація і в так званому Мелітопольському державному університеті. Тут колектив також працює за спасибі.

За словами Івана Федорова, періодично “голодні бунти” спалахують на тих чи інших підприємствах окупованої Запорізької області.

В ніч проти 21 травня Сили оборони успішно вдарили по штабу одного з підрозділів окупантів у тимчасово окупованому Бердянську у Запорізькій області.

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