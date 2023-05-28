Україна повернула 17-річного хлопця, якого окупанти примусово депортували з Маріуполя
Україні вдалося повернути додому 17-річного В’ячеслава, якого російські військові примусово депортували з тимчасово окупованого Маріуполя.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
– Нарешті вдома. Цього разу від окупантів вдалося забрати 17-річного В’ячеслава, — йдеться у повідомленні.
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що хлопець зростав без батьків.
Відомо, що у 2021 році, коли хлопцеві було 15 років, він почав навчання в Маріупольському вищому металургійному училищі.
– Після захоплення Маріуполя окупанти депортували В’ячеслава до Шахтарська. Але хлопець виявився сміливим і винахідливим. Знайшов спосіб дати знати про себе та зв’язатися з ким треба. Інше – це зусилля, терпіння та наполегливість багатьох небайдужих людей. Але сьогодні хлопець вже з нами, – розповіла Верещук.
Фото: Мінреінтеграції
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