Опіка над літніми людьми: як оформити та які документи необхідні

Багато людей похилого віку потребують особливого піклування. Причиною цього можуть бути різноманітні хвороби, які роблять людину недієздатною.

Офіційно оформлена опіка (або піклування) над літньою людиною дозволяє захистити її інтереси й забезпечити гідні умови життя.

Як оформити опіку над людиною похилого віку та які документи необхідні 2023 – дізнавалися Факти ICTV.

Що передбачає опіка над літньою людиною

Сьогодні в Україні є два види опікунства:

патронаж , умови якого узгоджуються з патронованою людиною і прописуються в договорі;

, умови якого узгоджуються з патронованою людиною і прописуються в договорі; опіка в повному обсязі, передбачена для недієздатних осіб.

На роль опікунів і піклувальників можуть претендувати повнолітні громадяни з абсолютною дієздатністю.

Не можуть бути опікунами люди:

із серйозними захворюваннями (туберкульоз 1-2 стадії, психічні та поведінкові розлади, злоякісні новоутворення 3-4 стадіях, інфекції);

з травмами, які призвели до отримання інвалідності першої групи;

позбавлені батьківських прав в результаті добровільної відмови або судового рішення;

з алкогольною чи наркотичною залежністю;

з непогашеною судимістю за будь-якою статтею КК України;

з судимістю за статтями, спрямованим проти життя, свободи і здоров’я громадян.

Якщо ви хочете встановити опіку над людиною похилого віку, ви повинні пройти медичний огляд і спеціальні підготовчі курси.

Як оформити опіку над літньою людиною

Важливо зазначити, якщо дієздатність літньої людини обмежена, призначається піклувальник, а якщо особа визнається повністю недієздатною – опікун.

Відповідно, оформити опіку над людиною похилого віку ви зможете лише в разі визнання її судом недієздатною особою.

Адвокат Іван Черкашин зазначає, що опіка може бути встановлена лише над недієздатною особою, а головна ознака таких людей – особа не може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

– Особа визнається недієздатною виключно за рішенням суду. Тобто неможливо в органах опіки оформити опіку чи визнати особу недієздатною. Для цього є спеціальна судова процедура в межах окремого провадження, – каже адвокат.

Черкашин додає, що в суд потрібно подати відповідний документ – заяву про визнання особи недієздатною. Також у заяві можна відразу вказати другу умову – встановлення опіки над такою особою. Або питання опіки можна вирішити потім з органами опіки та піклування.

– Після такого, як заява потрапляє до суду, збирається судове засідання та розглядається питання. Суд звертає увагу на документи та подані заяви та у випадку наявності усіх підстав призначається судово-психіатрична експертиза. Під час цієї експертизи професійні лікарі (як правило, це комісія з трьох осіб) роблять висновок – усвідомлює особа значення своїх дій чи ні, – додає адвокат.

Одразу після визнання судом недієздатності особи орган опіки приймає рішення про встановлення опіки над цією людиною.

Потім кандидат в опікуни має подати до органів опіки відповідні документи про свій стан здоровʼя, дохід, житло тощо.

Опіка над недієздатною літньою людиною може бути оформлена з ініціативи інших осіб. Для цього необхідно направити запит до місцевого органу опіки та піклування, який зі свого боку збере докази і передасть заяву в суд.

Акт про визнання недієздатності літньої людини набирає сили через місяць після прийняття. До цього моменту рішення можна оскаржити.

Які документи потрібні

Після того як людину визнали недієздатною, потенційному опікуну слід звернутися до органів опіки з пакетом документів.

У вас мають бути:

Заява про оформлення опікунства.

Акт про визнання недієздатності особи (видає суд).

Копія паспортів потенційного опікуна та підопічного — також необхідно пред’явити оригінали.

Довідка про склад сім’ї потенційного опікуна та підопічного, а також заяви від повнолітніх членів твоєї сім’ї про надання згоди на призначення тебе опікуном.

Висновок про стан здоров’я, довідка про відсутність судимості та довідка або право на доходи за останні шість місяців.

Копії документів, що доводять твої родинні зв’язки з потенційним підопічним.

Довідка з лікувального закладу, якщо підопічний перебуває на лікуванні.

Документи про підтвердження наявності житлоплощі.

Протягом тижня після подачі заяви органи опіки перевіряють житлові умови і визначають, чи немає перешкод для призначення.

Якщо вам надали опіку над літньою людиною, до вас перейдуть обов’язки з постачання підопічного необхідними речами і продуктами, підтримки його здоров’я і розпорядження його коштами. Ці обов’язки виконуються безоплатно (за винятком деяких випадків), але держава надає опікунам низку пільг.

Як отримати пільги

Щоб отримати соціальні пільги й виплати, опікун повинен звернутися з письмовою заявою на їхнє отримання до районних державних адміністрацій або в Центр надання адміністративних послуг.

До заяви слід додати такі документи:

паспорт особи або інший документ, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається РНОКПП, або копія паспорта;

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування;

копія паспорта опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

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