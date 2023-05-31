Чи мобілізують людей з інвалідністю ІІІ групи – відповідь експерта

Наприкінці червня 2022 року українські нардепи запропонували призивати на службу в армію людей з інвалідністю за їхньої згоди.

Відповідний законопроєкт з’явився на сайті Верховної Ради України.

Чи можуть мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи – дізнавалися Факти ICTV.

Що передбачено законом

Відповідно до статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;

або

відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

У цій статті закону чітко не вказано групу інвалідності, відповідно, люди з інвалідністю не підлягають мобілізації.

Проте, відповідно до частини другої статті 23, особи з інвалідністю у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Таким чином, людей з інвалідністю ІІІ групи можуть мобілізувати за їхньою згодою.

Якщо вам надійде повістка, потрібно прийти до військкомату у зазначений час та мати з собою документи, які підтверджуватимуть вашу інвалідність.

Чи будуть мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи

Адвокат Іван Ліберман зазначає, що ІІІ група – це легка інвалідність, тобто, це легкі розлади здоров’я, з якими людина може воювати.

– Крім того, брати участь у бойових діях можна у різний спосіб. Можна підносити боєприпаси, копати траншеї чи готувати їжу тощо. Тобто служба у війську ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба, – каже адвокат.

Ліберман також коментує деталі законопроєкту та словосполучення “мобілізувати за їхньою згодою”.

– Як засвідчує практика, усе що тимчасове або за згодою, дуже швидко починає бути обов’язковим, ще й під відповідальність, – каже експерт.

Адвокат додає, що мобілізувати людей з інвалідністю ІІІ групи будуть навіть на підставі того, що громадяни України повинні служити у війську відповідно до законодавства.

– Крім того, багато з українців ще до війни підробили собі довідки про інвалідність ІІІ групи. Щоб отримувати соціальні виплати, пільги, їздити в санаторії тощо. Таким чином, багато здорових людей, у яких немає інвалідності, зараз будуть тимчасово за згодою, а потім і обов’язково служити у війську, – зазначає Ліберман.

Звичайно, мобілізувати їх зможуть лише після ретельного медогляду.

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