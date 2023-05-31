Якщо прийшла повістка про мобілізацію: список необхідних речей

Нещодавно Верховна Рада України проголосувала за подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 18 серпня 2023 року.

Таким чином, у 2023 році мобілізувати можуть громадян віком від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов’язок.

Хоч мобілізованих забезпечують усіма необхідними речами та продовольством, все ж варто підготуватися та самостійно скласти необхідні речі, які точно знадобляться на війні.

Але зверніть увагу, що остаточний перелік речей залежить від роду військ та пори року. Факти ICTV дізнавалися, що потрібно взяти з собою при мобілізації, та підготували список необхідних речей.

Що брати на війну – перелік необхідних речей

Під час мобілізації боєць отримує форму, бронежилет, каску, іноді в цей комплект входить рюкзак або баул. Проте забезпечення у військових частинах різне, тому будьте готові до того, що форма може не підійти за розміром чи викличе сумніви в надійності.

Тому краще мати власний комплект необхідного спорядження та форми, щоб ви були впевнені в надійності та якості.

Одяг та взуття

Тактичне комфортне взуття – кросівки, черевики або берці, призначені для військовослужбовців (обирайте виключно сезонне взуття).

Запасні устілки.

Високі гумові чоботи.

Гумові капці.

Кілька пар якісних шкарпеток (не синтетичні та з антибактеріальним просоченням).

Кілька комплектів термобілизни, яка добре виводить вологу та зберігає тепло.

Дві-три пари трусів.

Два комплекти форми (відповідно до пори року). Обирайте з уставним пікселем.

Кілька пар тактичних рукавичок.

Тактична маскувальна сітка на голову.

Тактичний багатофункціональний убір (це щось схоже на пов’язку для шиї та обличчя, яка захищає від вітру, сонця, пилу та холоду).

Пончо, на випадок дощу чи вітру.

Головний убір — на літо це камуфляжна панама або кепка, взимку — шапка, балаклава.

Амуніція та приладдя

Бронежилет та плити до нього четвертого класу НАТО.

Військовий шолом з балістичним захистом.

Тактичні захисні окуляри-маска.

Тактичний протигаз, розрахований на тривале використання у будь-яких погодних умовах.

Спальник.

Туристичний килимок.

Засоби для чистки зброї — спеціальні серветки, очисники-знежирювачі, збройове мастило.

Тактична аптечка.

Додаткове приладдя

Годинник (в гумовому або пластиковому корпусі, протиударний, з підсвічуванням циферблата).

Ліхтарик – маленький світлодіодний на одну батарейку.

Батарейки (2-3 шт.)

Два ножі – складний та великий в чохлі.

Складна ложка-виделка та металева кружка.

Окуляри сонцезахисні з пластиковим склом у міцній оправі та пилозахисні з поролоновим ущільнювачем, але не з дзеркальними скельцями.

Рюкзак (чорного або захисного кольору, бажано від 60 л об’єму).

Каримат звичайний та маленький поперековий (для сидіння).

Нитки та голки (білі, чорні, зелені).

Запальничка.

Сірники.

Складна лопата.

Рубило.

Маленькі та великі сміттєві пакети.

Газовий пальник.

Мотузка.

Суперклей.

Також не забувайте про особисті документи. Їх краще носити у пакеті із замком zip-lock.

Техніка

Військовий тактичний тепловізор з мінімальною дальністю 300 м. Потрібен не на всіх позиціях.

Тактичні протишумні захисні навушники для стрільби.

Зарядні пристрої та дроти для тепловізора, телефона, рації.

Повербанки. Краще мати великий і менший.

Портативний інверторний генератор для зарядки пристроїв.

Бінокль.

Засоби особистої гігієни

Зубна паста та щітки в спеціальному чохлі.

Мило туалетне 2-3 шматки та господарське 1-2 шматки.

Туалетний папір.

Туристичний рушник.

Кусачки для нігтів.

Бритва і піна для гоління (за бажанням).

Крем зволожувальний (краще cонцезахисний).

Антибактерицидний спрей.

Серветки сухі та вологі.

Туристичні фільтри для води.

Сухий душ.

Камуфляжна фарба для обличчя.

Сухий спирт.

Особиста аптечка

Засіб від комарів.

Таблетки від діареї, застуди, болю.

Ваші обов’язкові ліки.

Антибіотики та протибактеріальні препарати.

Активоване вугілля.

Знеболювальні та жарознижувальні препарати.

Судинозвужувальні краплі в ніс.

Лейкопластир (від мозолів на бавовняній основі).

Їжа

Висококалорійна їжа, шоколад. Їжі має бути з собою хоча б на кілька днів.

Вода та ємність, у якій її носити (наприклад, фляга).

Чай, кава, згущене молоко, сухофрукти, горіхи.

Консерви, хлібці, галети або несолодкий крекер.

Сіль, цукор в одноразових пакетиках.

Розчинна кава.

Для курців: сигарети з розрахунку на два тижні.

Джерело : Суспільне

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