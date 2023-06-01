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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Кабмін доручив ОВА евакуювати дітей із дитбудинків та інтернатів у зоні бойових дій

Евакуація дітей
Фото: Getty Images

Кабінет міністрів України затвердив сьогодні порядок тимчасової евакуації та повернення дітей, які проживають і навчаються в закладах цілодобового перебування.

Як пояснив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, йдеться про евакуацію з будинків дитини, спецзакладів освіти, притулків для дітей, будинків-інтернатів.

Кабмін доручив обласним військовим адміністраціям (ОВА) вивозити дітей із закладів, розташованих у зоні бойових дій:

  • менш ніж за 50 км від кордону з РФ;
  • менш ніж за 100 км від тимчасово окупованої території України.

Як пояснили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ухвалена сьогодні постанова запроваджує механізм:

  • евакуації статусних дітей (тобто дітей, які отримали статус сиріт та позбавлених батьківського піклування);
  • повернення таких дітей в Україну в разі їх виїзду за межі нашої країни.

Цей процес буде відбуватися згідно з чітким планом. Його розроблятимуть на підставі форми, затвердженої Мінсоцполітики, Мінреінтеграції та МВС.

Для кожного випадку повернення дітей будуть складати індивідуальний план із зазначенням строків та виконавців. Перед поверненням складатиметься акт про відповідність будівлі закладу (дитбудинку, притулку, інтернату) вимогам безпеки.

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Які ще рішення щодо дітей ухвалив Кабмін

Члени Кабміну змінили низку постанов про усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які були переміщені із зони бойових дій або з тимчасово окупованих територій.

– Знімаємо бюрократичні перепони щодо влаштування їх до будинків сімейного типу та до прийомних родин, зокрема за кордоном, та щодо повернення їх в Україну, – зазначив Шмигаль.

Він додав, що систему обліку таких дітей планують вдосконалити.

Крім того, уряд розширив право на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Цю процедуру спростили для тимчасово переміщених дітей. Зазначений статус після завершення війни та перемоги України дозволить дитині претендувати на компенсацію від РФ.

Як відомо, на початку березня Кабінет міністрів затвердив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Із дітьми можуть евакуюватися їхні батьки або законні представники.

Джерело: Урядовий портал, МінТОТ
Війна в Україні, Денис Шмигаль, Евакуація, Кабінет міністрів
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