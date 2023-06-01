Колаборантка вивезла до РФ чужу дитину і оформила опікунство заради грошей. Матір повернула доньку

Жителька одного з сіл Херсонської області Світлана в інтерв’ю Фактам ICTV розповіла історію про те, як їй вдалося повернути з Росії свою 15-річну доньку Аліну.

У жовтні 2022 року село перебувало під окупацією російських солдатів. У магазинах були лише російські продукти, окупанти роздавали свою гуманітарку. Світлана наголошує, що продукти не було де брати, тому мусили зголошуватися на російську “гуманітарку”.

Жила в тому ж селі мати п’ятьох дітей Євгенія, яка, за словами Світлани, зв’язалася із російським солдатом – готувала йому їсти, прала речі тощо. А дівчина Аліна ходила до Євгенії бавити її маленьких дітей, бо та їх постійно залишала.

Якось Євгенія почала наговорювати Аліні, що скоро до села мають зайти українські солдати, і начебто будуть розстрілювати тих, хто спілкувався з окупантами. Світлана наголошує, що якщо так, то розстріляти довелося б все село.

Потім Євгенія розповіла, що росіяни готують депортацію населення через Каховку. Світлана відповіла, що є українкою і не буде нікуди виїжджати.

– Видно, Євгенія почала підмовляти Аліну, через що ми посварилися. Я не пускала дитину нікуди того дня. Та не помітила, як донька взяла своє свідоцтво про народження та втекла. І о шостій годині вечора російські солдати вивезли Аліну разом із Євгенією в бік Каховки, – розповіла Світлана та наголосила, що паспорт доньки все ж вдалося у неї забрати.

Жінка зранку пішла до російського коменданта і розповіла, що в неї незаконно вивезли дитину. Той запевнив, що доньку до Росії не вивезуть, бо вона неповнолітня, і її повернуть. Проте навіть через три дні дитину ніхто не повернув, а окупаційний комендант лише знизував плечима.

Потім старші доньки Світлани у Facebook переписувалися з однією дівчиною, яка своєю чергою якось сказала, що спілкується з Євгенією. Вдалося у соцмережі знайти сторінку Євгенії та Аліни.

За словами Світлани, вона пів року не знала, що з донькою, та не мала жодного зв’язку з нею. У Аліни не було власного телефону, а Євгенія свого не давала, бо не хотіла, щоб батьки знали, де перебуває дівчина.

Причина, чому Євгенія так вчинила з Аліною, – їй потрібна була нянька для догляду за власними дітьми. Саме так Євгенія використовувала Аліну, коли ще жили в селі.

Крім того, у Росії Євгенія оформила себе опікуном Аліни і отримувала за це гроші, які забирала собі.

– Лише через пів року я змогла поспілкуватися зі своєю дитиною в Viber. Потім мені допомогли знайти контакти благодійної організації Save Ukraine. Я до них зателефонувала і повідомила, що знайшла свою доньку, яку незаконно вивезли до Росії. І попросила їх допомогти повернути її додому, – розповіла Світлана.

Як виявилося, Аліну вивезли до Мордовії. Через Save Ukraine вдалося дізнатися і передати адресу проживання дівчини.

За словами Світлани, Євгенія має проросійські погляди. До РФ також виїхали її мати та сестра. А ось брат Євгенії служить в ЗСУ, і ще одна сестра теж залишилася в Україні.

Світлана вдячна організації Save Ukraine за те, що допомогли повернути доньку Аліну. Сама ж дівчина розповіла мамі, що спочатку Євгенія ставилася до неї непогано, а коли вже оформила опікунство та почала отримувати гроші, то і ставлення різко погіршилося.

Євгенія встигла зробити Аліні російське свідоцтво про народження і майже був готовий паспорт. Якби Аліна отримала паспорт, то її з Росії б не випустили.

– Паспорт був готовий. Євгенія мала їхати його забирати. Та тут я приїхала, і вона не встигла того зробити. Як тільки Женя дізналася, що я їду, то одразу відмовилася від опікунства над Аліною і відправила мою дитину в реабілітаційний центр в іншому селі, – розповіла Світлана.

Жінка радіє, що вдалося повернути свою доньку. Та й сама Аліна давно зрозуміла і шкодує про свій вчинок. Дівчина розуміє, що краще з мамою і в Україні.

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