Мобілізація в Україні 2023: яку кількість осіб можуть мобілізувати з однієї родини

Загальна мобілізація — це поповнення ЗСУ новими військовослужбовцями по всій території країни.

Така мобілізація проводиться протягом 90 діб після її оголошення в державі. У цей період мобілізації підлягають всі громадяни (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.

Нещодавно Верховна Рада України проголосувала за подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 18 серпня 2023 року. Відповідно, громадян віком від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов’язок, можуть мобілізувати на військову службу.

Факти ICTV дізнавалися, яку кількість осіб можуть мобілізувати з однієї української родини та у яких випадках українці не підлягають мобілізації.

Чи можуть мобілізувати двох/трьох осіб з однієї родини

За словами юриста та адвоката Ростислава Кравця, в Україні немає чіткого закону, який би забороняв мобілізацію всіх членів родини.

Так само, в Україні не визначена точна кількість осіб з однієї родини, яку мають право мобілізувати під час воєнного стану.

– Відповідно, можуть мобілізувати усіх. І чоловіка, і дружину, і повнолітніх дітей. Якщо усі члени родини підлягають під мобілізацію, то їх усіх можуть призвати на військову службу, – каже Кравець.

Проте тут є виняток. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, призову не підлягають.

У такому випадку, близькими родичами вважаються:

чоловік;

дружина;

син;

донька;

батько;

мати;

дідусь;

бабуся;

рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

– Тобто, якщо людина загинула на війні або зникла безвісти, то її близьких родичів не будуть мобілізовувати, – додає Кравець.

Також адвокат наводить ще один виняток. Якщо сімʼя виховує неповнолітніх дітей, то цих діток не можуть залишити одних!

Згідно зі ст. 2 ЗУ Про військовий обов’язок і військову службу, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) та чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби.

– Якщо у родині є неповнолітні діти, то чоловіка можуть мобілізувати, а вже дружину – ні! Але, якщо усі діти повнолітні, то можуть забрати і чоловіка, і дружину, і повнолітніх дітей. Тобто усю родину, – зазначає юрист.

Яких осіб з родини не можуть мобілізувати на службу

Не підлягають призову на військову службу під час воєнного стану:

чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

батько-одинак та мати-одиначка, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;

чоловіки та жінки – опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі – які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років або які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження);

чоловіки та жінки, які утримують повнолітню дитину (18-23 років) з інвалідністю I або II групи;

чоловіки та жінки – усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі – які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (віком до 18 років);

чоловіки та жінки, які доглядають за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які потребують постійного догляду;

чоловіки та жінки, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

опікуни людини з інвалідністю, яка недієздатна;

ті, хто доглядають за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду – якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд;

один з подружжя, жінка або чоловік, якщо обоє проходять військову службу та мають неповнолітню дитину або дітей, а також вагітні військовослужбовиці ;

; чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

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