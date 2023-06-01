Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації

У КМДА оновили актуальну карту бомбосховищ чи укриттів, куди можна сховатися у випадку повітряної тривоги. Підземні сховища розташовані на всій території Києва.

За даними інтерактивної карти, деякі укриття розташовані у підвалах, підземних переходах чи паркінгах, а також на всіх станціях Київського метрополітену.

Всі зазначені укриття допоможуть українцям сховатися від ракетних ударів або обстрілів російської армії.

Згідно з інтерактивною картою, найбільше укриттів розташовано у Голосіївському, Печерському, Оболонському та Дніпровському районах.

Нагадаємо, що уночі 1 червня під час ракетної атаки на Київ загинули дитина та дві жінки, оскільки вони не змогли потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі – його двері були зачинені.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що за загибель людей мають відповідати чиновники на всіх рівнях влади, і доручив провести перевірку сховищ.

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