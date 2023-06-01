Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
У КМДА оновили актуальну карту бомбосховищ чи укриттів, куди можна сховатися у випадку повітряної тривоги. Підземні сховища розташовані на всій території Києва.
За даними інтерактивної карти, деякі укриття розташовані у підвалах, підземних переходах чи паркінгах, а також на всіх станціях Київського метрополітену.
Всі зазначені укриття допоможуть українцям сховатися від ракетних ударів або обстрілів російської армії.
Згідно з інтерактивною картою, найбільше укриттів розташовано у Голосіївському, Печерському, Оболонському та Дніпровському районах.
Нагадаємо, що уночі 1 червня під час ракетної атаки на Київ загинули дитина та дві жінки, оскільки вони не змогли потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі – його двері були зачинені.
Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що за загибель людей мають відповідати чиновники на всіх рівнях влади, і доручив провести перевірку сховищ.
Російські війська намагалися знову атакувати Київ ракетами з балістичною траєкторією. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, скільки ракет ще має Росія, чим вони небезпечні, чому важливо не знімати роботу протиповітряної оборони, не викладати в режимі реального часу та не показувати уламки збитих цілей.Юлія Захарченко