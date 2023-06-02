Омбудсмен розповів, чи потрібно чоловікам-переселенцям знову ставати на військовий облік

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, чи потрібно чоловікам-переселенцям після зміни фактичного місця проживання у довідці ВПО ставати на військовий облік.

За його словами, це питання регулюється відповідно до Правил військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, затверджених постановою Кабміну від 30 грудня 2022 р. № 1487.

Призовники, військовозобов’язані й резервісти повинні прибути до відповідних органів для зняття з військового обліку та в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання стати на військовий облік.

Для того, щоб зняти себе або стати на військовий облік, потрібно прибути особисто та мати з собою паспорт громадянина України й військово-обліковий документ.

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