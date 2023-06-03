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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Харківщині хлопець вкрав у коханої мільйон гривень та витрачав на шопінг

На Харківщині хлопець вкрав у коханої мільйон гривень та витрачав на шопінг

На Харківщині 26-річний хлопець вкрав із рахунку своєї дівчини мільйон гривень і перерахував гроші на свій криптогаманець. Шахрая відправили під варту.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

У пари були довірливі стосунки, тому чоловік знав, що дівчина має на банківському рахунку майже 1,2 млн грн, які вона отримала як дивіденди від ведення господарської діяльності.

Дівчина не приховувала свій пароль від телефону, тому хлопець міг безперешкодно ним користуватися. Саме у телефоні зловмисник знайшов пароль від банківського застосунку та здійснив кілька транзакцій на свій банківський рахунок на загальну суму 1 млн грн.

Щоб дівчина нічого не помітила, молодик переказував гроші у різний період часу, а після цього видаляв сповіщення з телефону. Вкрадені гроші він клав на свій криптогаманець, а після цього витрачав на покупки.

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Та згодом дівчина помітила зникнення грошей з рахунку.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Крадіжка, Криптовалюта, Харківська область, шахрайство
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