Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Звідки РФ атакує територію України – карта ворожих аеродромів
Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Україні посилюють контроль за перетином кордону за системою Шлях – ДПСУ

Виїзд за кордон, кордон України
Фото: Depositphotos

В Україні посилюють заходи щодо встановлення законних підстав для перетинання державного кордону громадянами, внесеними до системи Шлях.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. За даними ДПСУ, наразі 38 ліцензіатам тимчасово припинено доступ до системи.

У Держприкордонслужбі зазначили, що 126 особам повідомлено про підозру, а ще чотирьох людей засуджено.

Зазначені рішення ухвалили після того, як громадяни протиправно використовували систему Шлях для того, щоб допомогти іншим виїхати за кордон та більше не повертатися на територію України, зазначають у ДПСУ.

Зокрема, нещодавно у Вінниці повідомлено про підозру місцевому перевізнику, якого викрито на внесенні недостовірних відомостей про псевдоводіїв до системи Шлях. Загалом Служба безпеки України нейтралізувала близько 10 схем ухилення від призову на військову службу.

Читайте також
Поліцейський із Сумщини за $5 тис. переправляв ухилянтів до Молдови
Поліцейський переправляв ухилянтів до Молдови

Джерело: Держприкордонслужба
Війна в Україні, Держприкордонслужба, Кордони України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Боррель обговорив із главою МО Південної Кореї потребу України в боєприпасах
В Україні посилюють контроль за перетином кордону за системою Шлях – ДПСУ
Це вбивство: Шольц емоційно відповів критикам щодо підтримки України Німеччиною
В Україні посилюють контроль за перетином кордону за системою Шлях – ДПСУ
У Дніпрі жителі почули потужний вибух – що відомо
В Україні посилюють контроль за перетином кордону за системою Шлях – ДПСУ
Словаччина може після виборів припинити підтримку України – президент Чапутова
В Україні посилюють контроль за перетином кордону за системою Шлях – ДПСУ
США концентруються на військовій підтримці: Білий дім про вступ України до НАТО
протест Україна
Відео
Кожен виїзд – від 10 ліквідованих окупантів: як працюють наші танкісти на передовій

На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

Владислав Круглов
Допити, цькування та приниження: як окупанти поводяться з викраденими дітьми
В Україні посилюють контроль за перетином кордону за системою Шлях – ДПСУ
Рецепти від Клопотенка та нове обладнання: як і де зміниться харчування у школах
В Україні посилюють контроль за перетином кордону за системою Шлях – ДПСУ
В Україні можуть прирівняти курсантів до військових-контрактників
В Україні посилюють контроль за перетином кордону за системою Шлях – ДПСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (2.06.2023)
В Україні посилюють контроль за перетином кордону за системою Шлях – ДПСУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь