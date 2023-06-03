В Україні посилюють контроль за перетином кордону за системою Шлях – ДПСУ
В Україні посилюють заходи щодо встановлення законних підстав для перетинання державного кордону громадянами, внесеними до системи Шлях.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. За даними ДПСУ, наразі 38 ліцензіатам тимчасово припинено доступ до системи.
У Держприкордонслужбі зазначили, що 126 особам повідомлено про підозру, а ще чотирьох людей засуджено.
Зазначені рішення ухвалили після того, як громадяни протиправно використовували систему Шлях для того, щоб допомогти іншим виїхати за кордон та більше не повертатися на територію України, зазначають у ДПСУ.
Зокрема, нещодавно у Вінниці повідомлено про підозру місцевому перевізнику, якого викрито на внесенні недостовірних відомостей про псевдоводіїв до системи Шлях. Загалом Служба безпеки України нейтралізувала близько 10 схем ухилення від призову на військову службу.
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