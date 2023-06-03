Марта Бондаренко, редакторка стрічки
За добу ЗСУ ліквідували 560 окупантів та 68 одиниць важкої техніки
Минулої доби українські Сили оборони знищили майже 600 російських окупантів та понад 60 одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ у війні на 03.06.2023:
- особового складу ‒ близько 209 470 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3829 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7502 (+12) од,
- артилерійських систем – 3533 (+32) од,
- РСЗВ – 582 (+7) од,
- засобів ППО ‒ 342 (+7) од,
- літаків – 313 од,
- гелікоптерів – 298 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28) од,
- крилатих ракет ‒ 1132 (+15) од,
- кораблів / катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6289 (+22) од,
- спеціальної техніки ‒ 475 (+10) од.
1 червня ЗСУ спалили 27 ворожих артилерійських систем, 28 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 15 танків, 12 бойових броньованих машин, сім одиниць спеціальної техніки, дві одиниці засобів протиповітряної оборони.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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