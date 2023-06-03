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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

За добу ЗСУ ліквідували 560 окупантів та 68 одиниць важкої техніки

За добу ЗСУ ліквідували 560 окупантів та 68 одиниць важкої техніки
Фото: Depositphotos

Минулої доби українські Сили оборони знищили майже 600 російських окупантів та понад 60 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 03.06.2023:

  • особового складу ‒ близько 209 470 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3829 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7502 (+12) од,
  • артилерійських систем – 3533 (+32) од,
  • РСЗВ – 582 (+7) од,
  • засобів ППО ‒ 342 (+7) од,
  • літаків – 313 од,
  • гелікоптерів – 298 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28) од,
  • крилатих ракет ‒ 1132 (+15) од,
  • кораблів / катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6289 (+22) од,
  • спеціальної техніки ‒ 475 (+10) од.

1 червня ЗСУ спалили 27 ворожих артилерійських систем, 28 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 15 танків, 12 бойових броньованих машин, сім одиниць спеціальної техніки, дві одиниці засобів протиповітряної оборони.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ
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На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.

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