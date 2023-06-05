На Харківщині можуть евакуювати жителів з прикордонних населених пунктів

У Харківській області не виключають евакуацію жителів прикордонних населених пунктів через збільшення кількості обстрілів Росією.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що за останню добу було обстріляно 26 населених пунктів. Унаслідок ворожих атак дві людини загинули, троє – дістали поранення.

– Ми зараз приймаємо рішення щодо можливої примусової евакуації для дітей та людей дорослого віку з прикордонних населених пунктів, де бачимо, що військова обстановка погіршується, – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, що 4 червня російські війська атакували Вовчанськ на Харківщині, загинули дві мирні жительки 62 та 74 років. Пошкоджено житлові будинки містян.

Також окупанти обстріляли село Піщане Куп’янського району та смт Золочів Богодухівського району.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 467-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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