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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Таємний проєкт ГУР МО. Black Box вже завдав ворогові збитків на понад $700 млн

ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Результати роботи Black Box можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, що розташовані як на тимчасово окупованій, так і ворожій території. Лише протягом останнього місяця він завдав окупантам збитків на понад $700 млн.

Про це повідомляють у Генеральному управлінні розвідки України. 

Протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, у місцях скупчення військової техніки й живої сили та на інших цілях.

Як пояснив начальник ГУР МО України Кирило Буданов, це лише частина інформації про Black Box, яку наразі можна оприлюднити.

Понад $700 млн – наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізацію бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні, – сказав він. 

Black Box – це спільний таємний проєкт Головного управління розвідки (ГУР) МОУ, Фонду компетентної допомоги армії Повернись живим та блогера Ігоря Лаченкова. 

З початку 2023 року в рамках проєкту акумульовано вже понад 270 млн грн. Це дало змогу завдати суттєвих збитків оборонному сектору ворога та зменшити кількість його військ, які мали поповнити окупаційний контингент.

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Війна в Україні, Кирило Буданов, Розвідка, Російська агресія
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