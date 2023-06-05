Таємний проєкт ГУР МО. Black Box вже завдав ворогові збитків на понад $700 млн

Результати роботи Black Box можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, що розташовані як на тимчасово окупованій, так і ворожій території. Лише протягом останнього місяця він завдав окупантам збитків на понад $700 млн.

Про це повідомляють у Генеральному управлінні розвідки України.

Протягом квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, у місцях скупчення військової техніки й живої сили та на інших цілях.

Як пояснив начальник ГУР МО України Кирило Буданов, це лише частина інформації про Black Box, яку наразі можна оприлюднити.

– Понад $700 млн – наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізацію бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні, – сказав він.

Black Box – це спільний таємний проєкт Головного управління розвідки (ГУР) МОУ, Фонду компетентної допомоги армії Повернись живим та блогера Ігоря Лаченкова.

З початку 2023 року в рамках проєкту акумульовано вже понад 270 млн грн. Це дало змогу завдати суттєвих збитків оборонному сектору ворога та зменшити кількість його військ, які мали поповнити окупаційний контингент.

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