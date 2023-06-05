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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Рубіжному окупанти змушують стихійних торгівців та ФОПів отримувати російські паспорти

російські паспорти
Фото: Depositphotos

В окупованому Рубіжному Луганської області росіяни погрожують місцевим стихійним торгівцям заборонити працювати, якщо ті не отримають російські паспорти.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Так само окупанти тиснуть і на фізичних осіб-підприємців. ФОПам необхідно до 30 червня зробити перереєстрацію своєї діяльності, а для цього потрібно мати російський паспорт.

Загарбники наголошують, що вищеназвані терміни проходження процедури позначені федеральним законом і подовжені не будуть.

В окупованому Сєвєродонецьку так звана адміністрація буває в місті періодично, і в неї немає часу вислуховувати проблеми громадян, наголошує Лисогор.

Існує значна заборгованість із заробітної плати – хтось не бачив грошей із жовтня, хтось – від Нового року.

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Раніше Артем Лисогор повідомив, що жителі Луганщини, які виїхали до Росії, мають проблеми з оформленням державних послуг. Особливо це торкнулося тих, хто намагається оформити пенсійні виплати.

Луганська область, Паспорт, Росія
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