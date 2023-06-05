У Рубіжному окупанти змушують стихійних торгівців та ФОПів отримувати російські паспорти
В окупованому Рубіжному Луганської області росіяни погрожують місцевим стихійним торгівцям заборонити працювати, якщо ті не отримають російські паспорти.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Так само окупанти тиснуть і на фізичних осіб-підприємців. ФОПам необхідно до 30 червня зробити перереєстрацію своєї діяльності, а для цього потрібно мати російський паспорт.
Загарбники наголошують, що вищеназвані терміни проходження процедури позначені федеральним законом і подовжені не будуть.
В окупованому Сєвєродонецьку так звана адміністрація буває в місті періодично, і в неї немає часу вислуховувати проблеми громадян, наголошує Лисогор.
Існує значна заборгованість із заробітної плати – хтось не бачив грошей із жовтня, хтось – від Нового року.
Раніше Артем Лисогор повідомив, що жителі Луганщини, які виїхали до Росії, мають проблеми з оформленням державних послуг. Особливо це торкнулося тих, хто намагається оформити пенсійні виплати.
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов