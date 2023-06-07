Термінова евакуація, підняття води на понад 3 м і реакція світу: все, що відомо про підрив Каховської ГЕС

У ніч з 5 на 6 червня російські війська підірвали Каховську гідроелектростанцію. Українська сторона вже заявила, що є докази навмисного руйнування дамби. Попри страх РФ і спроби зупинити контрнаступ ЗСУ, в Офісі президента запевняють, що спричинена гуманітарна та екологічна катастрофа не зможе зупинити плани ЗСУ. І навіть більше, президент Володимир Зеленський стверджує, що Сили оборони України готові до подальших дій.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про руйнування Каховської ГЕС. Реакція України, світу, які є докази підриву, як діяла РФ, скільки населених пунктів затопить, як триває евакуація, які будуть наслідки для Херсонської області та Криму – далі у матеріалі.

РФ здійснила новий цинічний воєнний злочин, є докази

Російська Федерація підірвала Каховську ГЕС, щоб спровокувати раніше небачену катастрофу на території України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав руйнування дамби жахливим воєнним злочином. На його думку, це найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиліття.

Президент України розповів про головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки.

Проте він запевняє, що це не вплине на спроможність України звільнити власні території. Таку ж думку висловлюють заступниця міністра оборони Ганна Маляр та представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Згідно з попередніми висновками, фахівці не бачать причин думати, що Каховська дамба могла самостійно зруйнуватися. Відповідаючи на запитання, чи є докази підриву, тому що дамба могла бути пошкоджена раніше і не витримати, Юсов сказав, що сценарії можуть бути різними.

– Але висновки попередні: фахівці не бачать причин думати, що дамба “втомилася”. Є й інші чинники. Так. Була задіяна вибухівка, – стверджує представник ГУР.

США мають розвідувальні дані, що РФ здійснила підрив

Президент Зеленський провів екстрене засідання Ради Національної безпеки та оборони, під час якого погодили комплекс міжнародних заходів щодо врегулювання ситуації. Зокрема, звернення до Міжнародного кримінального суду, адже дії російських військових порушують положення Женевської конвенції.

Уряд Сполучених Штатів Америки має розвідувальні дані, які схиляються до того, що саме Росія винна в тому, що зруйнована дамба в Україні. Адміністрація президента Джо Байдена працює над тим, щоб розсекретити частину розвідданих. У Білому домі планують оприлюднити ці відомості після розслідування.

Мотиви вибуху все ще встановлюються, але обвал, ймовірно, ускладнить українським силам переправу через річку Дніпро. Також це спровокувало складну гуманітарну проблему, стверджують американські чиновники.

Глава Дитячого фонду ООН Кетрін Рассел назвала руйнування Каховської дамби ще одним ударом по благополуччю дітей України.

– Збиток і подальша повінь змусили тисячі дітей поїхати зі своїх домівок, залишили їх без доступу до безпечної води та електроенергії. Правила війни зрозумілі. Діти, їхні основні потреби, інфраструктура повинні бути захищені завжди, – заявила вона.

Команди ЮНІСЕФ відреагували на гуманітарну трагедію, надали воду та каналізацію, а також підтримку дітей у спеціальних центрах у місцях транзиту.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав підрив дамби Каховської ГЕС обурливим актом, який іще раз демонструє жорстокість війни РФ в Україні.

– Руйнування Каховської ГЕС сьогодні піддає ризику тисячі мирних жителів і завдає серйозної шкоди довкіллю. Це обурливий акт, який іще раз демонструє жорстокість війни РФ в Україні, – вважає він.

Голова Європейської ради Шарль Мішель шокований підривом російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції в Херсонській області. Він назвав це воєнним злочином.

– Шокований безпрецедентною атакою на дамбу в Новій Каховці. Знищення цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як воєнний злочин. Ми притягатимемо до відповідальності Росію та її маріонеток, – стверджує він.

Шарль Мішель повідомив, що це питання буде порушено на Єврораді в червні, а також буде запропоновано додаткову допомогу затопленим районам.

В ООН же заявили, що не мають доступу до інформації для незалежної перевірки причин руйнування Каховської ГЕС.

– Сьогоднішня трагедія — ще один приклад жахливої ціни війни для людей. Це має бути припинено, — сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

РФ діяла хаотично

Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки. Проте підрив дамби не вплинув на спроможність України повернути тимчасово окуповані Москвою території, стверджує президент Володимир Зеленський.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначає, що ЗСУ готові виконати всі поставлені перед ними завдання, щоб звільнити всю територію України. Вона запевняє, що, попри спричинену катастрофу, українські воїни готові до найголовнішої битви. З цієї причини запланований та довгоочікуваний контрнаступ відбудеться згідно з планом.

Затоплені населені пункти, до деяких неможливо під’їхати

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що через підрив Каховської ГЕС рівень води піднявся вже на понад три метри. Щонайменше 1,5 тис. будинків підтоплено.

До низки населених пунктів ускладнений рух, а до деяких – взагалі неможливо під’їхати, щоб допомогти врятуватися мирним людям.

– Евакуація людей із підтоплених населених пунктів. Рівень води піднявся вже більш ніж на три метри. Близько 1,5 тис. будинків підтоплено, – сказав він.

Які будуть наслідки для Півдня України

Наслідки руйнації можуть бути катастрофічними. Через черговий злочин російських терористів у зоні підтоплення опинилися понад 80 населених пунктів.

Підрив Каховської ГЕС, ймовірно, затопить приблизно 27 дошкільних навчальних закладів, 15 шкіл, шість закладів професійно-технічної та 15 закладів вищої освіти, дві наукові установи НАН України. Таку інформацію наводить Міністерство освіти і науки України.

На жаль, кількість руйнувань, можливо, збільшиться. Частина цих закладів розташована на тимчасово окупованих територіях, наголошують у МОН. Попри те, що Росія боялась контрнаступу та хотіла нашкодити Україні, московські війська теж відчують наслідки екологічної катастрофи.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ситуація з евакуацією наразі контрольована. Всього евакуйовано понад 1,3 тис. людей. Серед них є люди, які потребують особливого догляду. Так, Вінницька та Хмельницька області приймуть та розмістять маломобільних осіб.

Всім евакуйованим обіцяють виплатити фінансову допомогу в розмірі 2 тис. грн на дорослого, 3 тис. грн на дітей віком до 18 років і осіб з інвалідністю, також низку інших передбачених державою соціальних виплат.

Важливим є питання надання гуманітарної допомоги та доставлення питної води на постраждалі території. Задля розв’язання цих питань у межах роботи Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення вдалося об’єднати міжнародних донорів та гуманітарних операторів. Представники штабу запевнили, що забезпечать необхідний обсяг питної води та буріння свердловин.

Загроза для Запорізької АЕС та ядерна небезпека

Попри поступове зниження рівня води, прямої загрози для окупованої Запорізької атомної електростанції поки що немає. Експерти Енергоатому постійно моніторять ситуацію, стверджують у Міністерстві енергетики України.

Водночас через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб’єктів у Херсонській області, зокрема, Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення в Херсоні вже знеструмлено майже 12 тис. споживачів у Корабельному районі, можливі проблеми з водопостачанням. Водночас готуються превентивні антикризові заходи.

В Укренерго нагадали, що Каховська ГЕС із перших днів агресії була окупована і замінована російськими військами. З нею втрачено технологічний зв’язок, а видання потужності на підконтрольну територію України зі станції не здійснювалося.

У Міненерго та НЕК Укренерго запевняють, що підрив Каховської ГЕС безпосередньо не позначився на ситуації в енергосистемі країни, загрози стабільності електропостачання немає. Станом на 6 червня, виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.

Херсонщина не зможе вирощувати продовольство

Одним зі страшних результатів вибуху Каховської ГЕС стануть виведені з роботи на довгі роки понад 20 тис. га сільгоспземель, на яких було зосереджено українське овочівництво. Про це заявив директор ТОВ Агроаналіз Вадим Дудка. Основний офіс компанії до війни був розташований у Каховці.

– Якщо раніше ми сподівалися, що на відновлення основного овочівничого регіону після його звільнення знадобиться близько трьох років, які було б витрачено на розмінування та відновлення матеріально-технічної бази сільгосппідприємств, то тепер можна сміливо казати, що мінімальний термін відбудовування – п’ять років, – спрогнозував він.

Він зазначив, що найсерйознішою проблемою регіону стане відновлення меліоративних земель. Ймовірно, найбільше постраждають фермерські господарства лівого берега Дніпра. Правобережжя також постраждає, проте менше, оскільки воно розташоване на височині.

Крим залишиться без прісної води

Підрив Каховської ГЕС – це катастрофа не лише для Херсонської області, а й для всього Півдня України, включно з Кримом.

Найбільший вплив спустошення Каховського водосховища матиме на забезпечення питною водою та загалом систему іригаційних каналів, повідомила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

– Північно-Кримський та Каховський канали залишаться без доступу до води. До відновлення Каховської ГЕС вони не зможуть наповнюватися. Це означає, що лівобережжя Херсонщини, частково Запорізької області та Крим залишаться без дніпровської води, – зазначає вона.

На регіон чекає продовольча криза та збідніння населення, зайнятого в сільському господарстві, а також залежних від постачання води підприємств. Росія не думає про людей та наслідки. Херсонщина – це переважно сільськогосподарський регіон, де вирощування зернових та інших культур є основою економічного добробуту мешканців.

Тепер справа життя багатьох жителів Півдня України опинилася під загрозою. Проте окупантам байдуже на регіон і місцевих мешканців.

Україна та світ обіцяють та вже готують конкретні кроки, щоб покарати російських терористів за вторгнення, смерті мирних людей, спричинені катастрофи та все зло, що вчинила Москва.

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