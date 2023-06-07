НМТ-2023: вагові коефіцієнти і таблиці переведення балів

Міністерство освіти і науки в Україні оприлюднили значення вагових коефіцієнтів, що застосовуватимустья для кожної спеціальності при вступі до закладів вищої освіти. А також, таблиці переведення балів НМТ 2023 за 200-бальною шкалою.

Детальніше про це розповідають Факти ICTV.

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Коефіцієнти для спеціальностей при вступі

Цьогоріч вступники складатимуть 3 предмети: два обовʼязкові – українська мова і математика, один за вибором учасника – історія України, біологія, фізика хімія тощо.

При виборі третього предмета варто зважати на встановлені МОН коефіцієти, які будуть застосовувати для кожної із спеціальностей.

Коефіцієнти застосовують для надання результатам НМТ більшої ваги при вступі на спеціальність, споріднену до вибіркового предмета.

Так, при вступі на економічний напрям найбільшу вагу матиме результат з матметики, при вступі на психологію – з математики і біології, при вступі на IT-спеціальності – з фізики тощо.

Для тих, хто подаватиме для вступу сертифікати ЗНО за 202 або 2021 рік, ваговий коефіцієнт для оцінки з географії дорівнюватиме ваговому коефіцієнту з історії України.

Переглянути всі вагові коефіцієнти можна за посиланням.

Таблиці переведення балів НМТ за 200-бальною шкалою

Після завершення виконання всіх завдань, учасники отримають кількість правильних відповідей за усі пройдені предметні блок.

Для конкурсного відбору до закладів вищої освіти будуть використовувати результати кожного блоку, переведені в шкалу 100-200 балів.

Оцінка з шкалою 100-200 балів є рейтинговою і розраховується за допомогою таблиць переведення.

Аби отримати по 100 рейтингових балів за кожен блок, учасникам потрібно набрати:

4 балів – з математики, іноземної мови, хімії, фізики;

5 балів – з української мови, біології;

6 балів – з історії України

Нижче наведені таблиці переведення балів НМТ 2023.

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