Звернень не дуже багато: Соболевський розповів, як проходить евакуація з Херсонщини

Станом на ранок 7 червня з правобережної частини Херсонщини евакуювали близько 1 400 осіб.

Про це на брифінгу заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

– Близько 1 400 осіб звернулися до місцевої влади для евакуації. Переважна більшість – це автомобільний і автобусний транспорт. Також був евакуаційний потяг, але невелика кількість людей використала цю можливість. Станом на зараз не дуже велика кількість людей звертається, тому що з найбільш постраждалих районів люди виїхали вчора. Зараз рівень води вже не збільшується, відповідно, не збільшується кількість людей, яким треба виїхати, – сказав він.

Соболевський наголосив, що окупаційна влада повністю провалила евакуацію з тимчасово захопленого лівобережжя Херсонщини.

– На мою думку, вони не збиралися цим (евакуацією, – Ред.) займатися. Перші рухи в цьому напрямку вони почали робити десь вчора о 12:00. Коменданстьку годину ніхто не скасував, російські військові не були долучені до евакуаційних процесів, вони навпаки заважали працювати волонтерам, які там залишились, створювали перешкоди, – сказав він.

За словами Соболевського, на лівобережжі ситуація дуже важка, і єдине рішення – залучення міжнародних організацій, щоб вони чинили тиск на Російську Федерацію.

Заступник голови Херсонської облради сподівається, що в області не буде жодного населеного пункту, який буде повністю затоплений водою.

Фото: Наталія Гуменюк

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