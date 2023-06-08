Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Геть РФ із ООН: під офісом у Києві пройшла акція через позицію щодо Каховської ГЕС

Акція під офісом ООН у Києві

Під офісом ООН у Києві 8 червня проходить акція протесту з вимогою визнати підрив Каховської ГЕС воєнним злочином РФ, а саму країну вигнати з Організації.

Біля будівлі зібралося більше 100 людей. Вони тримають плакати із написами: Росія – це терористична держава, Геть Росію з ООН та Зупиніть геноцид.

Досі в ООН фактично ніяк не відреагували на підрив 6 червня  російськими окупантами Каховської ГЕС і не відповіла на запити України щодо допомоги постраждалим.

Напередодні на кількох автівках ООН, які залишили припаркованими у Києві, небайдужі українці наклеїли напис Useless, що з англійської перекладається як марний чи непотрібний.

Таким чином вони висловили позицію щодо бездіяльності ООН після терористичного акту РФ на Каховській ГЕС.

Читайте також
ООН твітить про різноманіття, ігноруючи катастрофу: у МЗС обурені “святкуванням” російської мови
ООН

Фото: @qwest

акція, Війна в Україні, Воєнні злочини, Каховська ГЕС, Київ, ООН, Російська агресія, Теракти
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Каховська ГЕС зараз: прикордонники з неба показали масштаби затоплення
Геть РФ із ООН: під офісом у Києві пройшла акція через позицію щодо Каховської ГЕС
Ворог вбачатиме в ньому потенціальну ціль. Ігнат про відновлення роботи аеропорту Львова
аеропорт
Платформа UNITED24 запустила збір коштів на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС
Херсон
Могли б виїхати за кордон: Зеленський розповів, де перебувають його діти
Володимир Зеленський
Держприкордонслужба подякувала Aurum Group за зміцнення кордону від агресора
Aurum Group
Відео
Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

Марія Степанюк, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)
Геть РФ із ООН: під офісом у Києві пройшла акція через позицію щодо Каховської ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (07.06.2023)
Геть РФ із ООН: під офісом у Києві пройшла акція через позицію щодо Каховської ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (07.06.2023)
Геть РФ із ООН: під офісом у Києві пройшла акція через позицію щодо Каховської ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (07.06.2023)
Геть РФ із ООН: під офісом у Києві пройшла акція через позицію щодо Каховської ГЕС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь