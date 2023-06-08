Геть РФ із ООН: під офісом у Києві пройшла акція через позицію щодо Каховської ГЕС

Під офісом ООН у Києві 8 червня проходить акція протесту з вимогою визнати підрив Каховської ГЕС воєнним злочином РФ, а саму країну вигнати з Організації.

Біля будівлі зібралося більше 100 людей. Вони тримають плакати із написами: Росія – це терористична держава, Геть Росію з ООН та Зупиніть геноцид.

Досі в ООН фактично ніяк не відреагували на підрив 6 червня російськими окупантами Каховської ГЕС і не відповіла на запити України щодо допомоги постраждалим.

Під будівлею представництва ООН у Києві проходить акція протесту — учасники скандують “Ганьба” і “Геть росію з ООН”. Вони також скинули російськомовні книжки біля входу до Офісу ООН. pic.twitter.com/ujMnKIT4Yk — qwest (@qwest__) June 8, 2023

Під офісом ООН у Києві проходить акція протесту Більше ста людей вийшли з плакатами «Росія – це терористична держава», «Геть росію з ООН», «Зупиніть геноцид». pic.twitter.com/nZsadgBSyK — Київ Зараз (@KyivNOW) June 8, 2023

Напередодні на кількох автівках ООН, які залишили припаркованими у Києві, небайдужі українці наклеїли напис Useless, що з англійської перекладається як марний чи непотрібний.

Таким чином вони висловили позицію щодо бездіяльності ООН після терористичного акту РФ на Каховській ГЕС.

Фото: @qwest

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