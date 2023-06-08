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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Платформа UNITED24 запустила збір коштів на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС

Херсон
Фото: ДСНС

UNITED24 запустила збір коштів, що підуть на допомогу подолання наслідків підриву Каховської ГЕС, яку російські військові підірвали в ніч проти 6 червня, знищивши одне з найбільших водосховищ України. Це спричинило найбільшу за десятки років екологічну катастрофу в Європі. 

Для того, щоб допомогти подолати наслідки трагедії, фандрейзингова платформа UNITED24 запустила збір Допоможемо рятувальникам

– Наслідки підриву Каховської ГЕС величезні! У зоні підтоплення опинилися 26 населених пунктів деокупованої частини Херсонської області, під загрозою й Миколаївська область, тож будь-яка допомога буде цінною для нас. Також вода зносить вибухонебезпечні пристрої та міни, які або детонують через рух, або вкриваються мулом, що ускладнює розмінування. Для їхнього знешкодження теж необхідне спеціальне обладнання, – кажуть у Державній спеціальній службі транспорту. 

На зібрані кошти придбають човни, мотопомпи, ліхтарі, гідрокостюми, рятувальну техніку для екстрених служб України. Проте повний масштаб катастрофи стане зрозумілим, коли зійде вода, тож Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Державна спеціальна служба транспорту, які займаються порятунком, евакуацією та подоланням наслідків трагедії, будуть доповнювати перелік потреб.

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екологічна катастрофа, Каховська ГЕС, Російська агресія, Херсонська область
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