Професії після 11 класу: куди вступати

Закінчення 11 класу – хороший привід вирішити куди та на кого вступати. При виборі майбутньої професії важливо керуватися власним бажанням та особистими здібностями.

Проте не варто забувати і про ринок праці та затребувані професії 2023 року.

Куди вступати після 11 класу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Актуальні професії

Юриспруденція. Останнім часом поширена думка, що в Україні й так забагато юристів, проте на сайтах з пошуку роботи є безліч відкритих вакансій.

В майбутньому ви зможете працювати адвокатами, в органах прокуратури та судової влади, нотаріусами, слідчими, а також викладати та надавати юридичні послуги.

Навчають юристів у більшості українських навчальних закладах, при цьому для майбутнього працевлаштування, наявність диплому про вищу освіту є обов’язковою умовою. До речі, новачки у цій справі можуть заробляти близько 12 тис. грн.

Необхідне ЗНО (мультимедійний тест) для вступу на юридичну спеціальність – українська мова та література, математика та історія України.

Також у певних ЗВО може бути спеціальні тести та іспити для вступу. Зокрема, іспити на тему Теорія держави, а також права і міжнародне право.

Медицина. Ця спеціальність ніколи не буде застарілою чи не потрібною. На хороших спеціалістів чекає успішне майбутнє. Навчання важке та тривале, але ж на плечах медиків лежить велика відповідальність.

Серед популярних професій – сімейний лікар, хірург, провізор, медсестра, фармацевт, стоматолог, косметолог.

Для вступу необхідно пройти мультимедійний тест – українська мова, література, математика та історія України.

Що стосується особливостей вступу на медичні спеціальності, то тепер для них не діють підвищені вимоги до мінімальної кількості балів зі вступних випробувань.

Заклад вищої освіти у правилах прийому самостійно визначає конкурсний бал, з яким вступник допускається до участі у конкурсі.

IT- індустрія. Доволі високооплачуваний напрямок. Після закінчення ЗВО можна стати програмістом, web-програмістом, фронтенд-розробником, java-розробником, фахівцем з інформаційної безпеки, системним адміністратором, тестувальником програмного забезпечення тощо.

Для вступу потрібні – тести з української мови та математики. Вам необхідно дізнатися вимоги за яким приймають різні навчальні заклади, можливо будуть додаткові іспити.

Графічний дизайн. Дуже популярна професія з максимально широкою сферою напрямків, де можна застосовувати свої навички.

Веб-дизайнери займаються розробкою макетів архітектури та зовнішньої оболонки інтернет-сайтів, інтерфейсів мобільних програм, комп’ютерних ігор, а також адаптацією дизайну для реалізації.

Вища освіта у цій сфері буде плюсом, але можна закінчити спеціальні курси. Головне – це відмінне портфоліо та широкий спектр навичок.

Архітектура. Доволі цікавий напрямок. Для вступу на архітектора будуть потрібні не тільки сертифікати мультимедійного тесту з української мови, літератури та математики, а й творчий конкурс.

Його умови потрібно додатково переглядати у тому ЗВО, куди плануєте вступати.

Журналістика. Професія, яка завжди буде популярною. Хороших журналістів залюбки візьмуть на престижну роботу.

Аби піти вчитися на журналіста після 11 класу, необхідно скласти мультимедійний тест з української мови та літератури, історії України та на вибір – математика. Також потрібно буде пройти творчий конкурс, у кожному ЗВО він різний.

Будівництво та інженерія. Російські війська зруйнували та пошкодили тисячі українських будинків. Тому будівники – доволі затребувана спеціальність у 2022 році.

Аби вступити на цей напрямок необхідно скласти – українську мову, математику та історію України. Деякі ЗВО ще вимагають бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти.

Економіка та менеджмент. Професії, які ніколи не вийдуть з топу популярності. Ви можете бути аналітиком-економістом, бухгалтером, фахівцем з зовнішньо-економічної діяльності, фінансистом, менеджером тощо.

Предмети для вступу залишають ті ж самі – українська мова, математика та історія України.

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