Що робити абітурієнтам, які не потрапили на НМТ через підрив ГЕС: пояснення УЦОЯО
Абітурієнти, які не змогли взяти участь в основній сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ) через підрив окупантами Каховської ГЕС, можуть подати заяву на додаткову сесію.
Про це директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини.
Йдеться про тих вступників, які після підриву ГЕС опинилися в зоні підтоплення.
– Учасники, які перебувають у зоні підтоплень, не можуть виїхати, знаходяться в тій екологічній катастрофі, зможуть пройти тестування в додаткову сесію. Зараз їм важливо зберегти життя, про інше ми подбаємо. Їм потрібно подати заяви для участі в додатковій сесії. Це можна зробити онлайн, – зазначила Вакуленко.
Вона також поінформувала, що явка на НМТ за попередні дні становить близько 93%.
Під час повітряних тривог абітурієнти чекають в укритті стільки, скільки можливо, з урахуванням особливостей роботи конкретного тимчасового екзаменаційного центру. Якщо він працює у дві зміни, а тривога затягнулася, то учасникам НМТ пропонують додаткову сесію оцінювання.
Тестування відбувається і за кордоном. Якщо абітурієнт з поважної причини не зміг потрапити на НМТ в іншій країні, він може впродовж трьох днів, включно із днем проходження тестування, подати заяву для участі в додатковій сесії.
– Якщо ж ви просто запізнилися, то для вас уже місце створюватися не буде. Тобто ви втратили свій шанс для проходження тестування, – наголосила Вакуленко, додавши, що йдеться про додаткову сесію.
Як відомо, основна сесія Національного мультипредметного тесту стартувала 5 червня і триватиме до 23 червня. Додаткова сесія НМТ планується на 11-24 липня.
На сайті УЦОЯО зазначено, що учасники, які не взяли участь в основній сесії НМТ з поважних причин, протягом трьох робочих днів (із дня тестування) можуть подати заяву про участь у додатковій сесії. Її потрібно подавати до регіонального центру оцінювання якості освіти, який здійснював реєстрацію абітурієнта.
Крім того, слід надати один із документів, де зазначено факти й обставини, які можуть бути підставою для допуску до додаткової сесії.
Це можна зробити в один із способів: за допомогою поштового зв’язку; електронною поштою; особисто заявником або через уповноважену ним особу.