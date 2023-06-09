Що робити абітурієнтам, які не потрапили на НМТ через підрив ГЕС: пояснення УЦОЯО

Абітурієнти, які не змогли взяти участь в основній сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ) через підрив окупантами Каховської ГЕС, можуть подати заяву на додаткову сесію.

Про це директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини.

Йдеться про тих вступників, які після підриву ГЕС опинилися в зоні підтоплення.

– Учасники, які перебувають у зоні підтоплень, не можуть виїхати, знаходяться в тій екологічній катастрофі, зможуть пройти тестування в додаткову сесію. Зараз їм важливо зберегти життя, про інше ми подбаємо. Їм потрібно подати заяви для участі в додатковій сесії. Це можна зробити онлайн, – зазначила Вакуленко.

Вона також поінформувала, що явка на НМТ за попередні дні становить близько 93%.

Під час повітряних тривог абітурієнти чекають в укритті стільки, скільки можливо, з урахуванням особливостей роботи конкретного тимчасового екзаменаційного центру. Якщо він працює у дві зміни, а тривога затягнулася, то учасникам НМТ пропонують додаткову сесію оцінювання.

Тестування відбувається і за кордоном. Якщо абітурієнт з поважної причини не зміг потрапити на НМТ в іншій країні, він може впродовж трьох днів, включно із днем проходження тестування, подати заяву для участі в додатковій сесії.

– Якщо ж ви просто запізнилися, то для вас уже місце створюватися не буде. Тобто ви втратили свій шанс для проходження тестування, – наголосила Вакуленко, додавши, що йдеться про додаткову сесію.

Як відомо, основна сесія Національного мультипредметного тесту стартувала 5 червня і триватиме до 23 червня. Додаткова сесія НМТ планується на 11-24 липня.

На сайті УЦОЯО зазначено, що учасники, які не взяли участь в основній сесії НМТ з поважних причин, протягом трьох робочих днів (із дня тестування) можуть подати заяву про участь у додатковій сесії. Її потрібно подавати до регіонального центру оцінювання якості освіти, який здійснював реєстрацію абітурієнта.

Крім того, слід надати один із документів, де зазначено факти й обставини, які можуть бути підставою для допуску до додаткової сесії.

Це можна зробити в один із способів: за допомогою поштового зв’язку; електронною поштою; особисто заявником або через уповноважену ним особу.

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