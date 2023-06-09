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Ольга Читайло, Журналістка Факти ICTV
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Щоб їх порозривало! Відео, як в затопленому Херсоні рятувальники евакуювали дві сім’ї

Щоб їх порозривало! Відео, як в затопленому Херсоні рятувальники евакуювали дві сім’ї
Щоб їх порозривало! Відео, як в затопленому Херсоні рятувальники евакуювали дві сім’ї
Щоб їх порозривало! Відео, як в затопленому Херсоні рятувальники евакуювали дві сім’ї
Щоб їх порозривало! Відео, як в затопленому Херсоні рятувальники евакуювали дві сім’ї
Щоб їх порозривало! Відео, як в затопленому Херсоні рятувальники евакуювали дві сім’ї
Щоб їх порозривало! Відео, як в затопленому Херсоні рятувальники евакуювали дві сім’ї
Щоб їх порозривало! Відео, як в затопленому Херсоні рятувальники евакуювали дві сім’ї
Щоб їх порозривало! Відео, як в затопленому Херсоні рятувальники евакуювали дві сім’ї
Щоб їх порозривало! Відео, як в затопленому Херсоні рятувальники евакуювали дві сім’ї
Щоб їх порозривало! Відео, як в затопленому Херсоні рятувальники евакуювали дві сім’ї
Щоб їх порозривало! Відео, як в затопленому Херсоні рятувальники евакуювали дві сім’ї
Щоб їх порозривало! Відео, як в затопленому Херсоні рятувальники евакуювали дві сім’ї
Щоб їх порозривало! Відео, як в затопленому Херсоні рятувальники евакуювали дві сім’ї
Щоб їх порозривало! Відео, як в затопленому Херсоні рятувальники евакуювали дві сім’ї
Щоб їх порозривало! Відео, як в затопленому Херсоні рятувальники евакуювали дві сім’ї
Щоб їх порозривало! Відео, як в затопленому Херсоні рятувальники евакуювали дві сім’ї

У Херсоні рятувальники продовжують вивозити місцевих жителів, чиї будинки та квартири затопило через зруйнування Каховської дамби.

На місці побувала команда журналістів Фактів ICTV і разом із рятувальниками допомагала людям.

Так, з одного багатоквартирного будинку вдалося евакуювати сім’ю, яка від самого початку війни нікуди не виїжджала. Проте зараз всю їхню вулицю, та й прилеглі затопило настільки, що вода майже сягає вікон першого поверху – вхід у під’їзд повністю під водою.

Люди вирішили виїхати зі свого будинку, бо знайшли квартиру в іншому місці в Херсоні – говорять, що проживати там будуть безплатно.

Ще одній сім’ї допомогли зібрати речі – на надувному човні рятувальники підпливли до затопленого будинку та допомогли людям залізти на дах під’їзду. А далі люди через вікна потрапили у сам під’їзд, а потім і до своєї квартири. Вони зібрали найнеобхідніші речі, після чого людей вивезли у безпечне місце.

– Щоб їх (росіян, – Ред.) порозривало! – жаліється мешканка будинку.

Рятувальники кажуть, що вже майже всі охочі на правому березі евакуювалися.

Також рятувальники зараз розвозять допомогу тим, хто залишився.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що зараз підйому рівня води вже не фіксується, проте ситуація залишається надскладною і роботи як в Херсоні, так і в інших населених пунктах, дуже багато.

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Фото: Факти ICTV
Каховська ГЕС, Новини Херсону, Херсон
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