Евакуйовані через підрив ГЕС люди отримають статус і виплати ВПО – Мінсоцполітики

Громадяни, які змушені евакуюватися через підрив окупантами Каховської ГЕС, тепер вважаються внутрішньо переміщеними особами (ВПО) та можуть отримувати відповідні виплати.

Про це розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону Єдині новини.

Вона запевнила, що постраждалі внаслідок підриву ГЕС українці, які належать до вразливих категорій населення (пенсіонери, люди з інвалідністю тощо), продовжать отримувати всі виплати.

Ті ж, хто виїхав із підтоплених регіонів, матимуть статус ВПО. Навіть якщо вони перебуватимуть на новому місці проживання нетривалий час, поки не ліквідують наслідки підтоплення.

– Ми розуміємо, що ці люди стають внутрішньо переміщеними особами. Тож вони за місцем свого нового проживання, нехай навіть короткострокового, матимуть і статус внутрішньо переміщених осіб, і ті виплати, які під це передбачені, – наголосила Жолнович.

Вона нагадала, що йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання в розмірі:

3 тис. грн – для дітей та осіб з інвалідністю;

2 тис. грн – для всіх інших дорослих осіб.

Жолнович запевнила, що коштів на це вистачить, оскільки небагато людей хочуть евакуюватися. Багато українців розраховують на швидке повернення до своїх домівок.

Міністерство соцполітики разом із волонтерами та міжнародними організаціями також допомагає потерпілим, які користувалися засобами реабілітації (колісними кріслами, палицями, милицями), але втратили їх під час затоплення. Вже сформовано списки таких людей та потреб.

Жолнович уточнила, що за постраждалими через теракт на ГЕС українцями збережуться монетизовані субсидії.

Крім того, Кабінет міністрів уже напрацював алгоритм, щоб люди, житло яких зруйноване чи пошкоджене, ВПО не сплачували за комунальні послуги.

Як відомо, окупаційні війська РФ підірвали греблю Каховської ГЕС у ніч на 6 червня. Після цього вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів.

На лівому березі Дніпра загарбники кинули людей напризволяще, не здійснили оповіщення та евакуацію, не дозволили міжнародним організаціям відкрити гуманітарні коридори для порятунку. Крім того, окупанти вилучили у людей всі плавзасоби, фактично прирікаючи їх на загибель.

Згідно з перехопленням Служби безпеки України, до підриву Каховської ГЕС причетна диверсійна група військ РФ.

Джерело : Мінсоцполітики

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