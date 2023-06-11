ЗСУ захопили чергову позицію ворога під Авдіївкою: оприлюднено відео
Збройні сили України захопили ворожу позицію на Авдіївському напрямку. Водночас українські воїни посунули лінію фронту.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на службу зв’язків з громадськістю 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, яка входить до військового з’єднання мотопіхотних військ ЗСУ.
– Днями воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка посунули лінію фронту, – зазначають у Генштабі ЗСУ.
У Генштабі оприлюднили відео захоплення позиції українськими воїнами. На кадрах можна побачити бій, відступ і знищення живої сили ворога, зайняття позиції, закріплення на ній українських військових і доставлення боєкомплекту. Відео датується 4 червня.
– Звільнили Херсон – звільнимо і Донецьк. Сміливість наших хлопців просто зашкалює, – наголошують у Генштабі ЗСУ.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова