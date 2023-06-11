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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

ЗСУ захопили чергову позицію ворога під Авдіївкою: оприлюднено відео

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України захопили ворожу позицію на Авдіївському напрямку. Водночас українські воїни посунули лінію фронту.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на службу зв’язків з громадськістю 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, яка входить до військового з’єднання мотопіхотних військ ЗСУ.

– Днями воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка посунули лінію фронту, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

У Генштабі оприлюднили відео захоплення позиції українськими воїнами. На кадрах можна побачити бій, відступ і знищення живої сили ворога, зайняття позиції, закріплення на ній українських військових і доставлення боєкомплекту. Відео датується 4 червня.

– Звільнили Херсон – звільнимо і Донецьк. Сміливість наших хлопців просто зашкалює, – наголошують у Генштабі ЗСУ.

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Авдіївка, Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, українські військові
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