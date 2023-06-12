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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат

гроші, гривні, виплати
Фото: Pixabay

Громадяни України, які від 24 лютого 2022 року вимушено покинули свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами, мають право на грошові виплати від держави.

Ще у березні 2022 року Міністерство економіки повідомило, що для підтримки внутрішньо переміщених осіб на території України передбачена щомісячна допомога від держави.

Грошові виплати передбачають: 

  • 2 тис. грн для осіб від 18 років;
  • 3 тис. грн для дітей (до 18 років) та осіб з інвалідністю.

Ці виплати здійснюють щомісячно. Отримують їх особи, які мають офіційний статус ВПО.

Факти ICTV дізнавалися, чому відбуваються затримки виплат для ВПО та коли чекати зарахування грошової допомоги на картку.

Виплати для ВПО 2023 – як виплачуються

Більшість українців, які отримували виплати для ВПО протягом 2022 року, хвилювалися, що у  2023 році, гроші не будуть надходити на картки.

Проте міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що усі переселенці одержуватимуть  виплати від держави автоматично.

– Із 1 січня 2023 року автоматичне нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам буде продовжено.

Верещук додала, що не потрібно звертатися до органів соцзахисту чи ЦНАПів для поновлення виплат. Українці, як і раніше, будуть отримувати допомогу від держави.

Перерахунок коштів відбувається на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги. Відомство перераховує гроші банкам, які розподіляють грошову допомогу на картки ВПО, котрі раніше подали відповідну заявку.

Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється Мінсоцполітики в АТ Ощадбанк щомісяця, до третього13 і 23 числа, натомість раз на місяць відбувається виплата на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги.

Нагадуємо, що для отримання допомоги внутрішнім переселенцям не потрібно підтверджувати матеріальний стан. Адже допомога на проживання не залежить від отриманого доходу та є безстроковою.

Відповідно до Порядку надання допомоги на проживання ВПО, згадані виплати – це окремий вид допомоги, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати її припинення. Тому допомога й надалі виплачуватиметься усім внутрішнім переселенцям, без винятків.

ЧитайтеВиплати для ВПО в травні 2023: чи зміняться нарахування для українців

Чому затримують виплати ВПО – причини

У Мінсоцполітики зазначають, що найголовнішою причиною затримок є технічні проблеми. Тобто усі українці, які мають право на отримання виплат, їх 100% отримають. Просто через технічні проблеми можуть відбуватися певні затримки.

– Якщо виникають затримки та виплати не надходять понад місяць – це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше, – зазначають у Мінсоцполітики.

Якщо вам тривалий час не надходять виплати, тоді потрібно особисто звертатися для зʼясування причини затримки виплат. Ви можете звернутися за такими номерами:

  • номер гарячої лінії Мінреінтеграції – 15-48;
  • номер офісу уповноваженого з питань ВПО – +38 (066) 813-62-39.

Після особистого звернення ваші дані перевірять і надішлють кошти!

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Джерело: УНІАН
Війна в Україні, ВПО, Міністерство соцполітики, Соціальні виплати, Україна
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