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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Човни для ЗСУ, відновлення житла та психологічна підтримка: Vulkan Casino передає на благодійність мільйони гривень

Vulkan Casino

Човни для Сил спецоперацій, відновлення пошкоджених будинків і психологічна підтримка постраждалих – найактуальніші напрямки допомоги, які обрав бренд Vulkan Casino.

Український ліцензований оператор Vulkan Casino розповів, які соціальні проєкти підтримав у межах благодійної акції Запалюй вогонь перемоги за останні три місяці.

П’ять човнів Zodiac MK3 GR отримав 73-й морський центр Сил спецоперацій ЗСУ для реалізації тактичних військових завдань. Благодійний фонд Коло знайшов і закупив необхідні моделі на 1,9 млн грн, що виділила команда Vulkan Casino.

У центрі пояснюють, що обрали цю модель саме через її максимальну зручність у пересуванні в місцях із низькою прохідністю: заболоченою місцевістю, вузькими протоками, річками з малими глибинами та важко прохідними ділянками. Додаткова перевага моделі – вагове завантаження човна, що дозволяє перевозити додаткове озброєння та використовувати транспортний засіб для медичної евакуації поранених.

Ще один благодійний внесок у розмірі 1,9 млн грн, що був перерахований фонду Коло, витратили на закупівлю 500 медичних аптечок українського виробництва по стандарту IFAK 2 NATO. Вони містять кровоспинні джгути, оклюзійні торакальні пов’язки, назофарингеальні повітропроводи тощо. Благодійний фонд вже отримав схвальні відгуки від військових медиків про якість і зручність доставлених їм аптечок.

Благодійний фонд Запорука звернув увагу на все ще гостру необхідність у психологічній допомозі постраждалим. Дзвінків не стає менше, навіть попри появу інших гарячих ліній – в середньому на місяць припадає близько 450 консультацій. Все частіше звертаються військові або їхні рідні, й це одна з найскладніших категорій звернень – наші захисники потребують довготривалої терапії та відновлення. Також фонд отримує багато запитів від людей в депресивних станах і, на жаль, збільшується кількість запитів від людей із психіатричними діагнозами.

Vulkan Casino зробив черговий переказ на 300 тис. грн і оплатив ще 500 психологічних консультацій. За весь період акції компанія закупила 1 500 консультацій, які покрили більш ніж тримісячну роботу фахівців. Команда бренду зазначила, що збирається підтримувати цей благодійний проєкт і надалі.

Добровольчий будівельний батальйон Добробат продовжує відновлювати житло та об’єкти соціальної інфраструктури на деокупованих територіях. Vulkan Casino передав 1,2 млн грн, за рахунок яких було відремонтовано вісім будинків у Демидові, Гостомелі, Ірпені, Ромнах, Миколаєві та Горенці. Мешканці цих будинків – пенсіонери, люди з інвалідністю та неповнолітні діти – були вимушені залишатися в пошкоджених домівках чи шукати прихистку в родичів, бо не мали коштів на ремонт.

Нагадаємо, що всі благодійні ініціативи від Vulkan Casino реалізовуються у межах акції Запалюй вогонь перемоги з листопада 2022 року. В ній головним рушієм зборів є гравці. Від їхньої активності та суми виграшу залежить, скільки компанія відправить коштів на потреби армії та відновлення країни – Vulkan Casino фіксує кожну перемогу гравця та відправляє щонайменше 1% від суми виграшу на благодійність із власних коштів. Гравці отримують власні виграші у повному обсязі. За весь період акції вдалося зібрати понад 10 млн грн.

– Коли ми запускали благодійну акцію, то не могли уявити, наскільки охоче наші гравці підтримають цю ідею і наскільки навіть 1% може бути вагомим. Він перетворився на мільйони гривень, що у свою чергу стали психологічними консультаціями, польовими печами, медобладнанням в лікарні, інструментами для протезування і багато чим критично необхідним, – говорить СМО Vulkan Casino UA Євген Крюков. – Це надихає продовжувати акцію та показує дух перемог наших користувачів. Подивіться 25 найкращих гравців місяця на нашому сайті – і внесок з їхніх ігрових перемог у благодійний збір – це вас приємно здивує.

Повну інформацію про благодійні проєкти та звітність за весь час проведення акції можна знайти на сайті Vulkan Casino.

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благодійні фонди, Благодійність, Війна в Україні, житло, ЗСУ
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