Коли повернеться літня спека: синоптик назвала дату

Поступове потепління почнеться з вівторка, 13 червня, прогнозує синоптик Наталка Діденко.

– Вівторок стане перехідним днем від холодяки, яка охопила багато регіонів України, до нарешті відновлення літнього тепла. Від +10 вже відірвемося – до +28 ще не дійдемо. Все поступово, – наголосила вона.

За її словами, завтра максимальна температура очікується на Сході, у Центрі та на Півдні – від +20 до +26 градусів, на Півночі – від +16 до +18 (Житомирщина, Чернігівщина, Київщина), а в Сумській – до +20.

Найхолодніше буде у західних регіонах, де протягом дня +12 +18 градусів.

Діденко каже, що 13 червня дощі припиняться, лише на Півдні та Прикарпатті ймовірні дощі з грозами, а вдень – й на Черкащині.

У Києві, за її прогнозами, суттєві опади малоймовірні, повітря прогріється до +17 +19, якщо вийде сонце, можливо +20.

– Надалі, з середи, градуси набиратимуть обертів у бік підвищення. У більшості областей України очікується впродовж тижня тепла чи й дуже тепла погода, – підсумувала вона.

За прогнозами Укргідрометцентру, 13 червня в Україні, крім східних та північно-східних областей, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на Закарпатті та Прикарпатті помірні дощі.

Температура вночі +9 +16, вдень в західних та північних областях +15 +20, на решті територій +21 +26.

В наступні дві доби, 14 та 15 червня, у більшості областей короткочасні дощі, грози, лише на Півночі, в четвер і на Півдні країни без опадів.

Вночі +12 +18, вдень 14 червня +20 +25, 15 червня, крім Заходу та Сходу, +23 +28.

Джерело : Укргідрометцентр

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