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Коли закон №8401 про скасування 2% податку для ФОП вступить в силу

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Законопроєкт №8401, яким скасовується 2% податок для ФОП, мав вступити в силу 1 липня 2023 року. Проте відповідні зміни відклали на пізніший термін.

– Тримайте новину: скасування “єдиного податку 2%”, скасування пільги щодо сплати податку для 1 та 2-ї групи, поновлення проведення документальних перевірок, повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО – всього цього з 1 липня не буде, – написав член Комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Ярослав Железняк.

Він зазначив, що “нова дата події невідома, але точно вже не 1 липня”.

Раніше за відповідний документ 29 травня проголосували 227 народних депутатів.

Що змінить закон №8401

Закон №8401 скасує не лише 2% податок для ФОП, а й несплату єдиного податку для ФОП І та ІІ груп.

Також буде відновлено проведення документальних перевірок та застосування штрафних санкцій. Вони передбачені за порушення податкового законодавства; правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ; порядку використання РРО/ПРРО.

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Більш детально Факти ICTV писали про зміни, які пропонуються проєктом закону №8401 у матеріалі.

Варто зазначити, що цей законопроєкт є одним із 19 структурних маяків чотирирічної програми розширеного фінансування EFF для України на $15,6 млрд, яку рада директорів МВФ затвердила 31 березня.

Верховна Рада, Закон, Податки, ФОП
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