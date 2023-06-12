МВС просить підтримати перейменування однієї з вулиць Києва на честь Дениса Монастирського

У Міністерстві внутрішніх справ України звернулися до громадян із проханням підтримати ініціативу перейменування однієї з вулиць у Києві, поруч із будівлею МВС на честь Дениса Монастирського, колишнього очільника міністерства, який трагічно загинув під час авіакатастрофи у Броварах 18 січня.

Про це повідомляють у МВС і публікують покрокову інструкцію.

Для цього необхідно перейти за посиланням на опитування тут, або:

Увійти у застосунок Київ Цифровий у розділ Опитування. Знайти відповідне опитування. Натиснути Взяти участь. Обрати варіант Так

Взяти участь в опитуванні можна до 18 червня 2023 року.

Нагадаємо, вранці 18 січня в Броварах Київської області розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебували міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Вертоліт із керівництвом МВС упав поряд із дитсадком та багатоповерхівкою.

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