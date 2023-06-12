Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У відповідь на критику Зеленського в ООН заявили, що не займаються фізичним порятунком людей
Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: двоє загиблих, серед восьми потерпілих є діти
Терміново
Одна людина загинула, трьох травмовано: над Звягелем збито ракету
Терміново
На Рівненщині пролунали вибухи: що відомо
На Львівщині через опади з берегів вийшла річка, підтоплені 40 домогосподарств
Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

МВС просить підтримати перейменування однієї з вулиць Києва на честь Дениса Монастирського

МВС просить підтримати перейменування однієї з вулиць Києва на честь Дениса Монастирського
Фото: МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України звернулися до громадян із проханням підтримати ініціативу перейменування однієї з вулиць у Києві, поруч із будівлею МВС на честь Дениса Монастирського, колишнього очільника міністерства, який трагічно загинув під час авіакатастрофи у Броварах 18 січня. 

Про це повідомляють у МВС і публікують покрокову  інструкцію. 

Для цього необхідно перейти за посиланням на опитування тут, або:

  1. Увійти у застосунок Київ Цифровий у розділ Опитування. Знайти відповідне опитування.
  2. Натиснути Взяти участь.
  3. Обрати варіант Так

Взяти участь в опитуванні можна до 18 червня 2023 року.

Нагадаємо, вранці 18 січня в Броварах Київської області розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебували міністр МВС Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар Юрій Лубкович. Вертоліт із керівництвом МВС упав поряд із дитсадком та багатоповерхівкою.

Читайте також
В роботі всі три основні версії катастрофи гвинтокрила у Броварах – Клименко
Ігор Клименко

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 12.06.2023
карта бойових дій на 12.06.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Допомога від Червоного Хреста для ВПО: як отримати
гроші держвиплати
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
МВС просить підтримати перейменування однієї з вулиць Києва на честь Дениса Монастирського
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
МВС просить підтримати перейменування однієї з вулиць Києва на честь Дениса Монастирського
Відео
50 тис. га лісів і 20 тис. тварин під загрозою зникнення: наслідки підриву Каховської ГЕС

Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид  на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.

Оксана Михайлова
Моряк на псевдо Юг та доброволець Кабан загинули під час евакуації у Херсоні — тіла досі шукають
МВС просить підтримати перейменування однієї з вулиць Києва на честь Дениса Монастирського
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (11.06.2023)
МВС просить підтримати перейменування однієї з вулиць Києва на честь Дениса Монастирського
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (11.06.2023)
МВС просить підтримати перейменування однієї з вулиць Києва на честь Дениса Монастирського
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (11.06.2023)
МВС просить підтримати перейменування однієї з вулиць Києва на честь Дениса Монастирського
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь