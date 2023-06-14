Через великі втрати і нестачу фахівців: війська РФ залучають жителів в окупації до ремонту техніки

Російська армія почала залучати мешканців тимчасово окупованих територій України до ремонту військової техніки. Це обумовлено втратами РФ після початку контрнаступу Збройних сил України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. За даними ЦНС, окупанти планують поповнити нестачу військової техніки зняттям з консервації старих зразків озброєння.

Водночас російським військам бракує фахівців, які спеціалізуються на механіці та можуть відновити пошкоджену або застарілу техніку. Через це окупанти примусово залучають фахівців з ремонту та обслуговування військової техніки.

Один з подібних випадків зафіксовано на тимчасово окупованому Кримському півострові, де ворог проводить відбір автослюсарів із місцевих станцій технічного обслуговування (СТО).

У Центрі національного спротиву закликають жителів тимчасово окупованих територій України не співпрацювати з російською псевдоадміністрацією.

Джерело: Центр національного спротиву

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