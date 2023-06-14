Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Затримка виплат ВПО: куди телефонувати та до кого звертатися
Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю
Прямувала з дитиною в укриття: у Києві чоловік напав на жінку
11 загиблих і 36 поранених: у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи
Під Броварами поліціянтка на авто на смерть збила військового – що відомо
Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Через великі втрати і нестачу фахівців: війська РФ залучають жителів в окупації до ремонту техніки

російські окупанти
Фото: Getty Images

Російська армія почала залучати мешканців тимчасово окупованих територій України до ремонту військової техніки. Це обумовлено втратами РФ після початку контрнаступу Збройних сил України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. За даними ЦНС, окупанти планують поповнити нестачу військової техніки зняттям з консервації старих зразків озброєння.

Водночас російським військам бракує фахівців, які спеціалізуються на механіці та можуть відновити пошкоджену або застарілу техніку. Через це окупанти примусово залучають фахівців з ремонту та обслуговування військової техніки.

Один з подібних випадків зафіксовано на тимчасово окупованому Кримському півострові, де ворог проводить відбір автослюсарів із місцевих станцій технічного обслуговування (СТО).

У Центрі національного спротиву закликають жителів тимчасово окупованих територій України не співпрацювати з російською псевдоадміністрацією.

Читайте також
У Криму компанія Чорноморнафтогаз розробляє плани евакуації співробітників – ГУР
кримський міст

Джерело: Центр національного спротиву

Війна в Україні, Військова техніка, Крим, Україна-Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Хотів наростити аудиторію. На Чернігівщині затримали блогера, який зливав локації ЗСУ у ТікТок
Генштаб, війна в україні, танк, військові ЗСУ
Час для переговорів між Україною та РФ ще не настав – Штайнмаєр
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Кілька країн НАТО погодилися навчати українських пілотів – Столтенберг
Єнс Столтенберг у Києві
РФ б’є ракетами з іноземними деталями: в ОП закликали союзників прикрити лазівки в санкціях
Через великі втрати і нестачу фахівців: війська РФ залучають жителів в окупації до ремонту техніки
Момент оплесків, радості та лайки: оператор Patriot про збиття першого Кинджала
ЗРК Patriot, Патріот
Відео
Підрив Каховської ГЕС: як виправлятимуть шкоду, завдану росіянами

Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.

Христина Гавриш
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.06.2023)
Через великі втрати і нестачу фахівців: війська РФ залучають жителів в окупації до ремонту техніки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.06.2023)
Через великі втрати і нестачу фахівців: війська РФ залучають жителів в окупації до ремонту техніки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.06.2023)
Через великі втрати і нестачу фахівців: війська РФ залучають жителів в окупації до ремонту техніки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (14.06.2023)
Через великі втрати і нестачу фахівців: війська РФ залучають жителів в окупації до ремонту техніки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь