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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ вже два тижні намагається розбомбити аміакопровід на Харківщині – ОВА

Російські військові
Фото: Міноборони

Російські війська вже два тижні намагаються розбомбити аміакопровід Одеса-Тольятті у Харківській області. Армія РФ все частіше використовує ударні дрони-камікадзе Shahed іранського виробництва для ударів проти України.

Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Протягом останніх двох тижнів росіяни вели прицільний вогонь по магістральному аміакопроводу в Куп’янському районі. Експерти не фіксують витоку технічного аміаку, що залишається в трубах. Нині загрози для населення та екології немає, – сказав він.

Війська РФ постійно атакують Харківську область – лише за останню добу обстріляли 20 населених пунктів. Все частіше російська армія використовує для завдання ударів іранські ударні дрони Shahed.

Зокрема, внаслідок російських атак у Харківській області без електрики залишаються 85 населених пунктів. Вони перебувають неподалік від кордону з Російською Федерацією та лінії фронту.

Понад тиждень тому, 5 червня, у Куп’янському районі Харківської області окупанти пошкодили трубопровід з аміаком. Внаслідок російських атак тоді відбулася розгерметизація трубопроводу.

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Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Куп'янськ, Україна-Росія, Харківська область
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