Все плавало: жителі Чорнобаївки розповіли про підтоплення через підрив Каховської ГЕС

Жителі Чорнобаївки Херсонської області розповіли про наслідки підтоплення через підрив росіянами Каховської ГЕС.

За словами місцевої мешканки Анджеліки, вода стояла у подвір’ї два дні, а потім почала сходити.

– На другий-третій день було сильне підтоплення, все плавало. Наш будинок затопило десь на 5 см, підвал повністю. У людей, які навпроти – все було покрито водою. Вода уже зійшла, але все мокре. Вода стояла два дні, а потім почала потихеньку сходити, – сказала жінка.

Ще один житель Чорнобаївки розповів, що його будинок затопило буквально за пів години, води було по пояс.

Тепер чоловіку доведеться робити у домівці ремонт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-ту добу.

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