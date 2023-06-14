Валентина Чорна, редакторка стрічки
Валентина Чорна, редакторка стрічки
Все плавало: жителі Чорнобаївки розповіли про підтоплення через підрив Каховської ГЕС
Жителі Чорнобаївки Херсонської області розповіли про наслідки підтоплення через підрив росіянами Каховської ГЕС.
За словами місцевої мешканки Анджеліки, вода стояла у подвір’ї два дні, а потім почала сходити.
– На другий-третій день було сильне підтоплення, все плавало. Наш будинок затопило десь на 5 см, підвал повністю. У людей, які навпроти – все було покрито водою. Вода уже зійшла, але все мокре. Вода стояла два дні, а потім почала потихеньку сходити, – сказала жінка.
Ще один житель Чорнобаївки розповів, що його будинок затопило буквально за пів години, води було по пояс.
Тепер чоловіку доведеться робити у домівці ремонт.
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Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.Христина Гавриш