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Ольга Чайко, Журналістка Факти ICTV
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Все плавало: жителі Чорнобаївки розповіли про підтоплення через підрив Каховської ГЕС

Чорнобаївка після підтоплення через підрив Каховської ГЕС

Жителі Чорнобаївки Херсонської області розповіли про наслідки підтоплення через підрив росіянами Каховської ГЕС.

За словами місцевої мешканки Анджеліки, вода стояла у подвір’ї два дні, а потім почала сходити.

– На другий-третій день було сильне підтоплення, все плавало. Наш будинок затопило десь на 5 см, підвал повністю. У людей, які навпроти – все було покрито водою. Вода уже зійшла, але все мокре. Вода стояла два дні, а потім почала потихеньку сходити, – сказала жінка.

Жителі Чорнобаївки розповіли про підтоплення через підрив Каховської ГЕС

Ще один житель Чорнобаївки розповів, що його будинок затопило буквально за пів години, води було по пояс.

Тепер чоловіку доведеться робити у домівці ремонт.

Жителі Чорнобаївки розповіли про підтоплення через підрив Каховської ГЕС

Повномасштабна війна в Україні триває вже 476-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Каховська ГЕС, Російська агресія, Херсонська область, Чорнобаївка
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Про херсонські кавуни, рожеві помідори, виноград і персики нам тимчасово доведеться забути. Удар росіян по житниці країни важко перебільшити. Прямі і непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до $10 млрд через неможливість повноцінного ведення сільськогосподарської діяльності на затоплених землях.

Христина Гавриш
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