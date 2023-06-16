Спека до +30 та дощі: прогноз погоди на вихідні в Україні

Вихідні, 17 та 18 червня, будуть теплими, подекуди навіть спекотними, проте у західних регіонах – дощі з грозами і в суботу, і в неділю, прогнозує синоптик Наталка Діденко.

У суботу, 17 червня, дощі з грозами пройдуть у західних областях, місцями – на Сході та на Дніпропетровщині, на решті території – без опадів.

У неділю, 18 червня, дощі на Заході не припиняться, на Сході пройдуть лише в Донецькій області, а також у південних областях. У решті регіонів – суха погода.

За її прогнозами, упродовж вихідних денна температура сягатиме +25 +30 градусів, на Заході прохолодніше – від +19 до +24.

– У Києві субота та неділя будуть сонячними, сухими, гарячими, +27 +29 градусів, – уточнила Діденко.

Погода на вихідні від Укргідрометцентру

17 та 18 червня, за прогнозами синоптиків, в західних областях очікуються короткочасні дощі, подекуди грози.

На решті території – без опадів. Лише в суботу вдень у південних областях дощі та грози.

У неділю на Півдні, а також у Житомирській та Вінницькій областях місцями короткочасні опади.

У західних областях температура повітря вночі +11 +17, вдень +19 +25, на решті території – вночі +13 +19, вдень +24 +30.

Джерело : Укргідрометцентр

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