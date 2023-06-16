Марта Бондаренко, редакторка стрічки
З 23 червня запрацює Єдиний реєстр зброї. В МВС розповіли, що зміниться
В Україні з 23 червня почне працювати Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), який допоможе автоматизувати облік зброї та зробити процес отримання дозволів зручним і доступним для громадян.
В МВС розповіли про переваги реєстру та що має змінитися.
Основними перевагами є те, що легко можна буде отримувати інформацію про свою зброю. А завдяки диджиталізації процедура отримання дозволів буде спрощена.
Що зміниться після запровадження Єдиного реєстру зброї:
- Відбудеться перехід дозволів в електронний формат;
- з’явиться можливість подати документи на зброю в електронному кабінеті;
- у майбутньому застосунку Дія буде відображатися інформація про зброю та дозволи;
- замість паперових бланків будуть формуватися витяги з Єдиного реєстру зброї, що містять QR-коди;
- єдине вікно для громадян надасть можливість відстежувати відомості щодо власної зброї.
Єдиний реєстр зброї передбачає створення електронних кабінетів. Тому українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції.
Що необхідно зробити під час подання документів через Єдине вікно:
- Зайти на портал Єдине вікно громадянина,
- авторизуватися,
- оформити заявку,
- прикріпити пакет необхідних документів,
- додати сканкопії,
- завірити копії електронним підписом,
- надіслати заявку.
Порядок отримання цифрових послуг у сфері обігу зброї:
- Формується в електронній формі засобами ведення Єдиного реєстру зброї,
- Нацполіцією приймається рішення щодо володіння зброєю,
- Відображається в Єдиному вікні громадянина.
Під час подання документів на отримання дозволу на зброю у магазині треба написати особисте звернення до магазину та принести пакет необхідних документів.
Джерело: МВС
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