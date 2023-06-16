З 23 червня запрацює Єдиний реєстр зброї. В МВС розповіли, що зміниться

В Україні з 23 червня почне працювати Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), який допоможе автоматизувати облік зброї та зробити процес отримання дозволів зручним і доступним для громадян.

В МВС розповіли про переваги реєстру та що має змінитися.

Основними перевагами є те, що легко можна буде отримувати інформацію про свою зброю. А завдяки диджиталізації процедура отримання дозволів буде спрощена.

Що зміниться після запровадження Єдиного реєстру зброї:

Відбудеться перехід дозволів в електронний формат;

з’явиться можливість подати документи на зброю в електронному кабінеті;

у майбутньому застосунку Дія буде відображатися інформація про зброю та дозволи;

замість паперових бланків будуть формуватися витяги з Єдиного реєстру зброї, що містять QR-коди;

єдине вікно для громадян надасть можливість відстежувати відомості щодо власної зброї.

Єдиний реєстр зброї передбачає створення електронних кабінетів. Тому українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції.

Що необхідно зробити під час подання документів через Єдине вікно:

Зайти на портал Єдине вікно громадянина,

авторизуватися,

оформити заявку,

прикріпити пакет необхідних документів,

додати сканкопії,

завірити копії електронним підписом,

надіслати заявку.

Порядок отримання цифрових послуг у сфері обігу зброї:

Формується в електронній формі засобами ведення Єдиного реєстру зброї, Нацполіцією приймається рішення щодо володіння зброєю, Відображається в Єдиному вікні громадянина.

Під час подання документів на отримання дозволу на зброю у магазині треба написати особисте звернення до магазину та принести пакет необхідних документів.

Джерело : МВС

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