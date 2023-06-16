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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

З 23 червня запрацює Єдиний реєстр зброї. В МВС розповіли, що зміниться

магазин зброї
Фото: Pixabay

В Україні з 23 червня почне працювати Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), який допоможе автоматизувати облік зброї та зробити процес отримання дозволів зручним і доступним для громадян.

В МВС розповіли про переваги реєстру та що має змінитися.

Основними перевагами є те, що легко можна буде отримувати інформацію про свою зброю. А завдяки диджиталізації процедура отримання дозволів буде спрощена.

Що зміниться після запровадження Єдиного реєстру зброї:

  • Відбудеться перехід дозволів в електронний формат;
  • з’явиться можливість подати документи на зброю в електронному кабінеті;
  • у майбутньому застосунку Дія буде відображатися інформація про зброю та дозволи;
  • замість паперових бланків будуть формуватися витяги з Єдиного реєстру зброї, що містять QR-коди;
  • єдине вікно для громадян надасть можливість відстежувати відомості щодо власної зброї.

Єдиний реєстр зброї передбачає створення електронних кабінетів. Тому українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції.

єдиний реєстр зброї

МВС

Що необхідно зробити під час подання документів через Єдине вікно:

  • Зайти на портал Єдине вікно громадянина,
  • авторизуватися,
  • оформити заявку,
  • прикріпити пакет необхідних документів,
  • додати сканкопії,
  • завірити копії електронним підписом,
  • надіслати заявку.

Порядок отримання цифрових послуг у сфері обігу зброї:

  1. Формується в електронній формі засобами ведення Єдиного реєстру зброї,
  2. Нацполіцією приймається рішення щодо володіння зброєю,
  3. Відображається в Єдиному вікні громадянина.

Під час подання документів на отримання дозволу на зброю у магазині треба написати особисте звернення до магазину та принести пакет необхідних документів.

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Джерело: МВС
МВС, реєстрація, Українська зброя
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