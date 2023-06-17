ПриватБанк призупинить роботу банкоматів і терміналів: озвучено час і причину

У ніч на неділю, 18 червня, ПриватБанк призупинить операції з картками, роботу своїх банкоматів та терміналів. Причина – регламентні роботи.

Відповідне попередження з’явилося в соцмережах фінустанови.

У період із 00:30 до 06:00 неділі банк тимчасово призупинить усі операції з картками.

Крім того, не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали ПриватБанку.

– У ніч на 18 червня ми будемо проводити регламентні роботи процесингового центру… Зазвичай ми проводимо роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають, – зазначили в пресслужбі.

Клієнтів банку, які планують здійснити важливі покупки чи перекази о пізній порі, закликали врахувати інтервал проведення регламентних робіт.

У фінустанові наголосили, що вони потрібні для підвищення якості та безпеки платежів картками.

За даними пресслужби, клієнти ПриватБанку в середньому здійснюють 28 млн платежів та інших операцій із картками на день.

Це понад 1 млн платежів за годину та майже 50 тис. платежів щохвилини.

Наприкінці травня в роботі мобільного застосунку Приват24 стався глобальний збій. Програма не відкривалася, але фахівці виправили проблему.

6 червня ПриватБанк повідомив про збій у роботі сервісів. Користувачі скаржилися на затримки в роботі сервісів банку, зокрема Приват24, а також на збій під час оплати картками через торгові термінали.

Джерело: ПриватБанк

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