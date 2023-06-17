В Україні за час повномасштабного вторгнення дистанційно одружились понад 3 тис. пар

За час повномасштабної війни в Україні зареєстрували понад три тисячі дистанційних шлюбів. Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Минулого року Кабінет міністрів спростив процедуру одруження військовослужбовців, які захищають Україну на фронті, і відтоді вони мають можливість дистанційно реєструвати шлюб.

— За період з 07.03.2022 до 15.05.2023 в межах постанови КМУ від 07.03.2022 № 213 відділами державної реєстрації актів цивільного стану України складено 3 328 таких актових записів про шлюб, – повідомили у Мін’юсті.

Зазначається, що з 3 328 таких укладених актів про шлюб 1 700 було зареєстровано без особистої присутності когось із наречених.

На підставі складеного командиром чи керівником акту одружилось 1 577 пар, очільником закладу охорони здоров’я – 51.

Найбільше шлюбів зареєстрували у Києві (435). На другому місті Дніпропетровська область (325), на третьому – Одещина, де одружилися так 244 пари.

На Львівщині поєднали долі 213 пар, на Полтавщині – 184, у Черкаській та Вінницькій областях було зареєстровано 184 шлюби. У Мін’юсті додали, що війна не завадить коханню.

У квітні в Інституті демографії та соцдосліджень імені Птухи наголошували, що ситуація з виїздом українців за кордон через війну є катастрофічною, оскільки виїхали переважно молоді жінки віком до 40 років і з дітьми. Через це в Україні значно підвищується навантаження на працездатне населення.

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