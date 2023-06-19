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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

На Київ та область насуваються дощі з грозами

Гроза в Києві
Фото: УНІАН

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області у вівторок, 20 червня.

Зокрема, завтра вдень у столиці та на Київщині очікуються короткочасні дощі з грозами, що відповідає I рівню небезпеки (жовтий).

Температура повітря у Києві вночі +16 +18, вдень +26 +28.

На території області нічна температура в межах +13 +18, денна – від +23 до +28.

Водночас у Київській області можливість грози та поривів вітру до 15-20 м/с зберігається також до кінця доби 19 червня. Тому синоптики радять бути обережними.

За прогнозами Укргідрометцентру, найближчої доби в більшості західних, вдень і в північних, Вінницькій та Одеській областях, короткочасні дощі та грози.

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Джерело: Укргідрометцентр
Погода, Погода в Україні, Погода у Києві, Прогноз погоди
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