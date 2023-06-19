Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Як закрити ФОП в Дії
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
Терміново
Обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла до семи, серед них двоє дітей
Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів
Палаючі уламки падають на тротуар: у Бєлгороді горить багатоповерхівка
Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Києві через технічні причини тимчасово призупинили рух фунікулера

У Києві через технічні причини тимчасово призупинили рух фунікулера
Фото: УНІАН

У Києві через технічні причини тимчасово призупинили рух фунікулера.

Про це повідомляють у КМДА.

–КП Київпастранс перепрошує за тимчасові незручності, – йдеться у повідомленні. 

Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у травні у КМДА заговорили про підняття тарифів за проїзд у комунальному транспорті та зазначили, що не можуть розвивати послуги з перевезень у столиці через збитковість комунальних підприємств-перевізників.

Джерело: КМДА
Київ, КМДА
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Охорона президента ПАР мала супроводити його до Києва, але застрягла у Польщі
президент ПАР Сиріл Рамафоса
Спроба примусу до переговорів: експерт про атаку РФ на Київ під час візиту африканських лідерів
Російська ракета
ЄС не підтримає ініціативу африканських лідерів, якщо це передбачатиме заморозку конфлікту – Стано
У Києві через технічні причини тимчасово призупинили рух фунікулера
Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів
Барабани
Ракетна атака на Київ є посланням Африці, що РФ хоче війни, а не миру – Кулеба
Дмитро Кулеба
Відео
Ракети від США та Британії, боєприпаси від Норвегії й Данії: підсумки Рамштайну-13

Україна отримає нову військову допомогу, західна авіакоаліція для підсилення оборони українського неба розширюється. Уже почали працювати над стартом прискореної програми навчання українських пілотів.

Петро Дем’янчук
Рятуються запасами та свердловинами: як виживають селяни на Дніпропетровщині без річки
Вода, кран
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)
У Києві через технічні причини тимчасово призупинили рух фунікулера
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
У Києві через технічні причини тимчасово призупинили рух фунікулера
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (16.06.2023)
У Києві через технічні причини тимчасово призупинили рух фунікулера
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь