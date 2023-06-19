У Києві через технічні причини тимчасово призупинили рух фунікулера.

Про це повідомляють у КМДА.

–КП Київпастранс перепрошує за тимчасові незручності, – йдеться у повідомленні.

Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у травні у КМДА заговорили про підняття тарифів за проїзд у комунальному транспорті та зазначили, що не можуть розвивати послуги з перевезень у столиці через збитковість комунальних підприємств-перевізників.

Джерело : КМДА

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