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Суспільство
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Зі звільнених П’ятихаток на Запоріжжі евакуювали родину з двома дітьми

танк ЗСУ

Зі звільненого села П’ятихатки Запорізької області вдалося евакуювати родину з шести осіб, двоє з них – діти.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він зазначив, що евакуйовані перебувають у стані легкого шоку.

– Це лінія розмежування, де лінія фронту і проходить. Вони перебували у підвалах, щоби зберегти своє життя. У родині є двоє дітей, – сказав Малашко під час спілкування з Яною Брензей.

За словами очільника ОВА, наразі у населеному пункті залишається близько 20 людей.

Нагадаємо, що сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила звільнення села П’ятихатки на Запоріжжі.

Упродовж двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділи військ Таврія звільнили 8 населених пунктів.

Зокрема, Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П’ятихатки.

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