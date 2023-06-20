Що потрібно брати з собою на НМТ 2023: повний список

Цьогоріч випускники українських шкіл для вступу у виші складають НМТ. Мультимедійний тест вступники зможуть пройти до 24 липня (саме тоді закінчується додаткова сесія). Однак що потрібно брати з собою на НМТ 2023 – читайте в матеріалі.

Що треба мати з собою на НМТ 2023

сертифікат учасника;

паспорт (замість нього можна взяти закордонний, пред’явити документ в Дії);

запрошення-перепустку (надруковану);

пляшку з питною водою без етикетки;

дві ручки.

Як отримати запрошення-перепустку на НМТ

Спеціальне запрошення учасники можуть побачити в персональних кабінетах на сайті УЦОЯО. Для цього потрібно зайти у розділ Місце проведення. Перепустку потрібно завантажити та роздрукувати перед тестуванням. Запрошення з’являється на сайті не пізніше, як за 10 днів до іспиту.

Що не можна брати з собою на НМТ

У пункті тестування заборонено користуватися будь-якими гаджетами. Це стосується й наступних речей:

навушників;

підручників;

калькуляторів;

фотоапаратів.

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