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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вигризаємо кожен метр землі у ворога: Маляр про ситуацію на Півдні України

війна в Україні, українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська не мають намірів легко здавати захоплені населені пункти. Наразі тривають запеклі бої на тимчасово окупованих територіях Півдня України.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– На Півдні на декількох напрямках триває наступ. Там все відбувається за планом, який встановлений військовими. І там є певні просування на всіх тих напрямках, якими рухаються наші Сили оборони. Але дійсно ворог просто так не планує здавати позиції, які він вже зайняв, тому тривають запеклі бої, – зазначила Маляр.

Заступниця міністра оборони розповіла, що російські війська суцільно заміновують поля та не попереджають місцевих жителів. Це може бути небезпечно для людей, які там перебувають.

– Ми стикаємося з тим, що ворог суцільно заміновує поля. Є інформація, що навіть цивільні населені пункти у Запорізькій області ворог мінує та навіть не попереджає про це місцевих жителів. Насправді це не лише проблема для Збройних сил України, які здійснюють наступ, а росіяни воюють з цивільним населенням. Насамперед це небезпечно для людей, які там перебувають.

Ми можемо характеризувати дії, які відбуваються зараз, це бої, якщо ми говоримо про Південь, де ми наступаємо, а ворог – в обороні. Водночас у нас є напрямки, де навпаки ворог наступає, а ми – в обороні. Ми поступово, невеликими кроками, але впевнено рухаємося вперед. Можна навіть алегорію навести, що вигризаємо кожен метр землі у ворога, – стверджує Маляр.

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Війна в Україні, Ганна Маляр, Запорізька область, ЗСУ, Міноборони України
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