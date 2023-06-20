Виплати від ООН: хто з українців отримає 2 220 грн та як подати заявку

В Україні продовжується прийом заявок на грошову допомогу від УВКБ ООН.

‒ Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) проводить збір даних для надання своєї допомоги, зокрема грошової, людям, які постраждали внаслідок воєнних дій, ‒ повідомили на сайті УВКБ ООН.

Факти ICTV дізнавалися, хто може отримати грошову допомогу від ООН, де реєструватися та що передбачає фінансова підтримка.

Допомога у 2023 році: хто може отримати підтримку від ООН

Програма орієнтована на вразливі категорії осіб ВПО, постраждалих від військових дій та тих, хто повернувся до свого постійного місця проживання в певні регіони України.

На допомогу можуть претендувати родини, які не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій, мають дохід, менш ніж 5 400 грн на одну людину, а також належать до таких категорій і критеріїв вразливості:

переселенці, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;

особи, які не виїздили після 24 лютого, але постраждали від воєнних дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Херсонській областях (перелік може бути доповнений);

люди, які через воєнні дії були вимушені залишити свої домівки, та вже повернулися до постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).

Ба більше, УВКБ ООН також встановило обов’язкові критерії вразливості для усіх трьох вищезазначених категорій, що дають можливість подати заявку на допомогу. Це має бути:

родина, яка має лише одного з батьків з дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старші) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу, та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Якщо ваша родина відповідає усім вимогам, ви маєте підтвердити це документально.

– Чи може отримати допомогу багатодітна сім’я, люди з інвалідністю чи мати-одиначка, якщо вони не виїжджали з місця проживання та не отримували жодних виплат? Ні, допомога розрахована для тих категорій осіб, хто має статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), постраждалі від бойових дій або повернулись з-за кордону на постійне місце проживання, – зазначають в організації.

Зареєструватися можна одним домогосподарством, якщо воно складається з:

голови домогосподарства;

дружини/чоловіка;

його/її дітей (до 23 років);

його/її батьків;

його/її дідуся і бабусі, лише якщо вони перебувають на їхньому утриманні. В іншому разі повинні бути зареєстровані окремо.

Як отримати допомогу: де подавати заявку?

Для отримання виплат необхідно звернутися до пунктів реєстрації благодійного фонду Право на захист, який є партнером УВКБ ООН.

‒ Благодійний фонд Право на захист є офіційним партнером агентства зі збору даних на грошову допомогу, ‒ йдеться на сайті УВКБ ООН.

Отож, для подання заяви вам необхідно звернутися до пунктів реєстрації у своєму місті чи області. Адреси та графік роботи пунктів реєстрації можна подивитися за посиланням.

На офіційному сайті Право на захист ви теж знайдете актуальні графіки та адреси усіх пунктів реєстрації.

Отримати консультацію можна, скориставшись Telegram-каналом організації, або за номером 0 800 307 711.

– Якщо ви зареєстровані з УВКБ ООН і не отримували грошову допомогу від іншої організації, ви отримаєте sms-повідомлення не менше як через місяць після дати реєстрації на грошову допомогу УВКБ ООН. Якщо через 2 місяці виплати не буде, зателефонуйте на гарячу лінію УВКБ ООН або залиште повідомлення в Telegram-каналі, – наголошують в Праві на захист.

Документи, які знадобляться для реєстрації

З собою потрібно мати оригінали документів на кожного члена родини:

податковий номер;

національний паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка головного заявника (картки єДопомога не підходять);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за наявності);

посвідчення/медична довідка в разі інвалідності або хронічного захворювання (за наявності).

‒ Нам не потрібен ваш CVV-код (тризначний код на банківській картці). Співробітники партнерських організацій не повинні його вимагати, ‒ зазначають в організації Право на захист.

Що передбачає грошова допомога від ООН

Якщо ваша родина відповідає усім критеріям, після розгляду заявки ви отримаєте на свою картку виплату в розмірі 2 220 грн (на одну особу).

Гроші будуть надходити щомісячно протягом трьох місяців. Зверніть увагу, що 2 220 грн ‒ це виплата на одну особу. Тобто, якщо у вашій родині три людини, сумарно ви отримаєте 19 980 грн.

Нагадуємо, подати заявку можуть не лише ВПО, а й постраждалі від військових дій у певних регіонах, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання.

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